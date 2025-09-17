Manewry Zapad 25 miały pokazać światu siłę rosyjskiej armii i stać się demonstracją wojskowej potęgi. Zamiast tego jeden z materiałów przygotowanych przez resort obrony wywołał u obserwatorów uśmiech - w kadrze znalazł się myśliwiec, którego Kreml z pewnością nie chciał pokazać.

We wtorek zakończyła się aktywna faza białorusko-rosyjskich manewrów Zapad 2025. Przez kilka dni ćwiczeniom z uwagą przyglądały się nie tylko państwa Zachodu i eksperci wojskowi, lecz także białoruskie i rosyjskie media.

Manewry miały ogromny wymiar propagandowy - ich celem było zademonstrowanie siły i jedności obu państw. W kulminacyjnym momencie, podczas finału ćwiczeń na poligonie Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim, pojawił się sam prezydent Rosji Władimir Putin.

Część relacji dla mediów przygotowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Na jednym z materiałów, wyemitowanym na antenie rosyjskiej telewizji Zvezda, komentatorzy dopatrzyli się jednak poważnej wpadki.

Wpadka podczas Zapad 25. "Sflaczały" myśliwiec na antenie

Jak podaje resort obrony, korpus lotniczy Floty Północnej ćwiczył szybkie wycofanie sprzętu spod ataku symulowanego przeciwnika na arktycznym lotnisku. Zadaniem żołnierzy było przeniesienie w bezpieczne miejsce 20 samolotów i śmigłowców różnych typów.

Nagranie przygotowane przez ministerstwo stanowiło okazję do zaprezentowania najnowocześniejszych rosyjskich maszyn, takich jak Su-30SM, Su-33, Su-24M czy MiG-29K.

Na opublikowanym materiale w tle dostrzeżono jednak coś zaskakującego - nadmuchiwaną makietę myśliwca Su-33 Flanker. Rosyjskie wojsko od lat wykorzystuje tego typu makiety jako wabiki, mające zmylić potencjalnego przeciwnika.

Several stills from a new Russian MoD video showing a Su-33 (B/N "79" Red / RF-33701) from the 279th OKIAP taxiing to the runway at Severomorsk-1 during "Zapad-2025." It is seen armed with two R-73K & two R-27R AAMs. Note the Flanker-resembling inflatable decoy in the background. pic.twitter.com/VubMqZpGlt — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) September 15, 2025

Problem w tym, że tym razem ktoś nie dopilnował szczegółów. Makieta nie została w pełni nadmuchana, przez co wyglądała na sflaczałą i nieszczególnie reprezentacyjną.

Su-33 Flanker-D to pokładowa wersja myśliwca Su-27, przystosowana do działań z lotniskowców. Maszyna uzbrojona jest m.in. w pociski powietrze-powietrze R-27 i R-73 oraz działko kalibru 30 mm.