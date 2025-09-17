Około 1600 turystów zostało ewakuowanych z miasteczka Machu Picchu położonego w peruwiańskich Andach. Powodem była eskalacja lokalnego protestu, który przerodził się w starcia z policją. Wśród ewakuowanych znaleźli się m.in. polscy turyści - poinformowała agencja AFP.

Polacy, obywatele Francji, Japonii, USA, Brazylii, Niemiec i Portugalii są wśród około 1600 turystów ewakuowanych ze słynnego stanowiska archeologicznego Machu Picchu w peruwiańskich Andach. Powodem były starcia lokalnych mieszkańców z policją.



Tłem zajścia jest spór o obsługę linii autobusowej, którą turyści pokonują ostatni odcinek trasy do Machu Picchu. Miejscowi mieszkańcy domagają się, by kontrakt na obsługę tej trasy otrzymała lokalna firma, gdyż - jak twierdzą - 30-letnia koncesja dla zewnętrznego przewoźnika już wygasła.

Peru evacuated some 1,400 tourists overnight from the train station that serves the Inca citadel of Machu Picchu, while about 900 others remained stranded Tuesday as protesters blocked the railway tracks, officials sayhttps://t.co/xTklS6JG5A pic.twitter.com/lim7hdyLlS — AFP News Agency (@AFP) September 17, 2025

Machu Picchu. Perła w koronie Inków

Protest organizuje Front Obrony Machu Picchu., który zapowiedział, że akcja potrwa do czasu rozpoczęcia działalności przez nową firmę transportową.

Podczas protestów mieszkańcy zablokowali linię kolejową w kierunku miasteczka. W wyniku starć z policją 14 zostało rannych. Peruwiańskie władze zdecydowały się na ewakuację turystów, którzy utknęli w tamtym regionie.



Machu Picchu zostało zbudowane w XV wieku na wysokości 2500 metrów (około 8200 stóp) na rozkaz władcy Inków Pachacuteca. Miasto jest uważane za cud architektury i inżynierii, a przy tym jako jedno z najważniejszych symboli Peru i światowego dziedzictwa kulturowego.