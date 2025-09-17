Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła odniósł się do sprawy uszkodzonego domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie. - Musimy poczekać aż pracę zakończą organy ścigania - zaznaczył. Wojskowy przyznał również, że zastrzeżenia dotyczące komunikacji na temat incydentu były dla niego "ważną lekcją".

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła został zapytany na konferencji prasowej w Orzyszu o przyczyny uszkodzenia domu w Wyrykach. - Musimy poczekać aż pracę zakończą organy ścigania - zaznaczył.

Wojskowy odniósł się również do zarzutów dotyczących przekazywania informacji o tym incydencie. - Nie okazało się dostatecznie zrozumiałe z naszej strony, to ważna lekcja dla mnie, dla moich generałów. Dołożę wszelkich starań, żeby ta komunikacja była jak najlepsza - podkreślił.

- Nie ukrywam, że też po powrocie do Warszawy będę pogłębiał dalej informowanie pana prezydenta na ten temat. Chcę jasno podkreślić, że jako wojskowi możemy mówić tylko hipotezach i wskazać panu prezydentowi najbardziej prawdopodobne - dodał.

Zaznaczył, że "prokuratura potrzebuje dużo czasu, żeby temat dokładnie zbadać i zamknąć". - Z tej perspektywy jako wojskowi, dowódcy mamy prawo wglądu w akta, ale proszę pamiętać, że rozstrzygnięcie wyda prokuratura - zaznaczył.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył z kolei, że za wszelkie uszkodzenia odpowiada Rosja. - To była prowokacja na szeroką skalę. Nie mama żadnej wątpliwości, że wszystkie skutki są z powodu nalotu rosyjskich dronów - stwierdził.

Wątpliwości wokół uszkodzonego domu w Wyrykach

Wcześniej "Rzeczpospolita" podawała, że w dom w Wyrykach uderzyła rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący dron. Powodem jej upadku na budynek miała być dysfunkcja układu naprowadzania.

Lubelska prokuratura twierdzi jednak, że "obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty".

Do publikacji "Rz" odniosło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jak przekazano w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych, prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu "niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia". Stwierdzono ponadto, że informacji o incydencie zabrakło też podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

"Wszelkie dostępne informacje dotyczące zdarzeń z nocy z 9 - 10.09. były i są przekazywane do Biura Bezpieczeństwa Narodowego na bieżąco przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych" - przekazano na profilu MON w mediach społecznościowych.

Dodano, że "także i dziś Komitet Bezpieczeństwa z udziałem wiceszefa BBN gen. bryg. rez. M. Brysia analizował te wydarzenia".