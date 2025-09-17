Trump zachwycony księżną Kate. Komplement podczas powitania

Donald Trump skomplementował księżną Kate, nazywając ją "bardzo piękną", podczas uroczystego powitania na Zamku Windsor. Nagranie ze zdarzenia stało się wyjątkowo popularne w sieci. Prezydent USA wraz z żoną odbywają drugą w tej kadencji wizytę państwową w Wielkiej Brytanii.

Księżna Walii, Kate Middleton wraz z mężem, księciem Williamem, powitali prezydenta USA Donalda Trumpa i pierwszą damę Melanię na terenie rezydencji w Windsorze.

Jak przekazują brytyjskie media pierwsza para Stanów Zjednoczonych przybyła na miejsce helikopterem Marine One.

Donald Trump zachwycony księżną Kate

Podczas uścisku dłoni Donald Trump powiedział do księżnej Kate: "Jesteś piękna, taka piękna".

Ten spontaniczny komplement, szybko podchwyciły media, a nagranie stało się bardzo popularne. Według magazynu People, Trump "wyglądał na zaskoczonego" prezencją księżnej. Daily Mail podkreślił z kolei, że z powodu choroby nowotworowej Kate, prezydent USA mógł się spodziewać jej zmienionego wyglądu.

Nie jest to pierwszy raz, gdy prezydent USA komplementuje członków rodziny królewskiej. Wcześniej skomentował księcia Williama, nazywając go "bardzo przystojnym". - To przystojny facet. Wyglądał naprawdę, bardzo przystojnie wczoraj wieczorem - mówił Trump w 2024 roku po uroczystym otwarciu katedry Notre Dame w Paryżu.

ZOBACZ: Koniec konfliktu w rodzinie królewskiej? Książę Harry i król Karol III znowu razem

- Niektórzy ludzie wyglądają lepiej na żywo. On wyglądał świetnie. Wyglądał naprawdę dobrze i powiedziałem mu to - mówił.

Brytyjskie media podkreślają, że Donald Trump jest zwolennikiem monarchii i wielokrotnie chwalił brytyjską rodzinę królewską. Jego wizyta w Wielkiej Brytanii jest piątą w historii jego urzędowania i drugą w tej kadencji.

Trump tells Kate 'you're beautiful' after landing at Windsor estate. pic.twitter.com/Sem6J17pLc — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2025

Donald Trump z wizytą w Wielkiej Brytanii

Na Zamku Windsor poza księciem Wiliamem i księżną Kate znajdował się także król Karol III oraz królowa Kamila. Zgodnie z programem, trzy pary wzięły udział w uroczystej procesji powozów królewskich wokół terenu zamku. Po południu prezydent Trump wraz z małżonką odwiedzą kaplicę św. Jerzego, gdzie złożą wieniec na grobie królowej Elżbiety II.

Następnie obejrzą pokaz lotniczy z udziałem zespołu akrobacyjnego Red Arrows oraz myśliwców F-35 z Wielkiej Brytanii i USA. Wieczorem w sali św. Jerzego na Zamku Windsor odbędzie się uroczysta kolacja państwowa, podczas której przemówienia wygłoszą Trump oraz król Karol.

ZOBACZ: Żona Trumpa grozi pozwem synowi Bidena. Przedstawiła jasne żądania

W czwartek zaplanowano spotkanie prezydenta USA z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Wizyta zakończy się w piątek.Wizycie towarzyszą protesty aktywistów z grupy Stop Trump, sprzeciwiających się polityce prezydenta.

W środę po południu ulicami Londynu przejdzie marsz przeciwników Donalda Trumpa, w którym udział zapowiedzieli m.in. lider Partii Zielonych Zack Polanski oraz były przewodniczący Partii Pracy Jeremy Corbyn. Organizatorzy oczekują udziału kilkudziesięciu tysięcy osób. Policja zapowiedziała, że ponad 1600 funkcjonariuszy będzie nadzorować bezpieczeństwo w centrum Londynu podczas demonstracji.