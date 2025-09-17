"To zdrada stanu". Mocne słowa Gawkowskiego Mentzenie

- Mentzen próbuje zbudować kapitał polityczny dla swojej formacji - tak słowa polityka ocenił wicepremier Krzysztof Gawkowski. - Jak ktoś wspiera rosyjską narrację, to wspiera państwo, które jest przeciw Polsce i to jest zdrada stanu - dodał. Wcześniej Mentzen pisząc o zniszczonym domu w Wyrykach, stwierdził że ma pretensje do rządu, który "dezinformował i kompromitował Polskę w ONZ".

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy został spytany w "Debacie Gozdyry" o słowa Sławomira Mentzena z Konfederacji, który krytycznie ocenił politykę informacyjną rządu na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i zniszczonego domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie.

"Nikt nie ma pretensji do żołnierzy, nie ich wina, że rakieta zawiodła. Pretensje mamy do waszego rzędu, który dezinformował w tej sprawie i kompromitował Polskę w ONZ. Chowanie się przez premiera za żołnierzami jest tu bardzo słabe" - przekazał polityk Konfederacji w mediach społecznościowych.

"To zdrada stanu". Wicepremier o słowach Mentzena

- Mentzen pisze te słowa, bo próbuje zbudować kapitał polityczny dla swojej formacji, a robi to z premedytacja, bo byli reprezentanci Konfederacji na Radzie Bezpieczeństwa i w Sejmie. Tam były podawane dokładne informacje przez premiera - powiedział Gawkowski.

Polityk powiedział, że odnosi wrażenie, iż politycy wewnętrznym szukaniem sporu i doprowadzaniem do wojny polsko-polskiej próbują zbić kapitał polityczny. - Ale to przechodzi w zdradę stanu, bo tak to wygląda, jak ktoś wspiera rosyjska narracje to wspiera państwo, które jest przeciw Polsce, i to jest zdrada stanu - ocenił polityk.

- Mówię o zdradzie stanu, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy co by wyjaśniało, że świadomy polityk, mający wiedzę, wskazuje że to nie Rosja jest winna temu atakowi albo - ocenił Gawkowski. Polityk przekazał, że są to działania przeciw polskiemu państwu.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

W Wyrykach został zniszczony dach domu mieszkalnego; na publikowanych zdjęciach widać też pęknięte ściany oraz uszkodzony samochód osobowy. W środę, 10 września, nadzór budowlany stwierdził, że rodzina, która tam mieszka, będzie mogła powrócić do domu na kondygnację na parterze.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" w budynek uderzyła rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący dron. Powodem jej upadku na budynek miała być dysfunkcja układu naprowadzania.