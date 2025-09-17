Blisko 29 godzin ma potrwać lot z Buenos Aires do Szanghaju. Linie lotnicze China Eastern Airlines podają, że będzie to najdłuższy kurs bezpośredni w historii. "Jest pewien haczyk" - zauważają dziennikarze CNN, wskazując na to, że maszyna nie będzie znajdowała się w powietrzu przez cały ten czas.

Operator chińskich państwowych linii lotniczych twierdzi, że nowe połączenie będzie najlepszym z dostępnych między Chinami a Argentyną. Jak podaje "South China Morning Post", zaplanowana trasa mierzy 20 000 km.

Najdłuższy lot bezpośredni, ale z międzylądowaniem

Lot rozpoczynający się na międzynarodowym lotnisku Szanghaj-Pudong ma trwać około 25,5 godziny i kończyć się w lądowaniem w porcie Buenos Aires-Ezeiza. W drugą stronę czas potrzebny do pokonania trasy wyniesie 29 godzin.

CNN podaje jednak, że trasy realizowane w obu kierunkach mają uwzględnione przystanki. Samolot ma zatrzymywać się w Auckland w Nowej Zelandii, więc mimo że technicznie lot jest bezpośredni, miano najdłuższego może być w tym przypadku mylące.

Połączenie miast na antypodach. Samolot wystartuje w grudniu

Linie lotnicze China Eastern Airlines poinformowały ponadto, że oferowana przez nich podróż będzie "pierwszą na świecie komercyjną trasą łączącą miasta na antypodach", czyli miejscach położonych po przeciwnych stronach kuli ziemskiej.

Samolotem wykorzystywanym w tym rejsie ma być Boeing 777-300ER, który będzie kursował dwa razy w tygodniu. Inauguracyjny start maszyny zaplanowany jest na 4 grudnia.

CNN przypomina, że obecnie najdłuższy lot bezpośredni bez międzylądowania odbywa się na trasie Singapur - Nowy Jork, mierzącej 15 348 kilometrów. Rejs trwa ponad 18 godzin.