Tajwan opublikował nowy podręcznik obrony cywilnej, w którym podkreśla pilną potrzebę wzmocnienia reakcji cywilnej w przypadku inwazji Chin. Zawarto w nim m.in. listy kontrolne i pytania, które mają pomóc mieszkańcom w planowaniu kryzysów, od inwazji wojskowej po klęski żywiołowe.

- Od wybuchu wojny w Ukrainie poczuliśmy, że należy dodać znacznie więcej informacji - powiedział dla agencji AP Shen Wei-chih, dyrektor Agencji Mobilizacji Obrony Totalnej, która przygotowała podręcznik.

Urzędnik zapewniał, że nowe wydanie podręcznika dotyczy wzmocnienia i podniesienia świadomości społecznej w temacie kryzysów. Przytoczono w nim również, w jaki sposób wzmocnić zdolność do samoobrony.

Tajwan kształci swoich obywateli. Opracowano podręcznik na wypadek kryzysu

36-stronicowy przewodnik zawiera listy kontrolne dotyczące tego, co należy zapakować w torby ewakuacyjne w nagłych wypadkach, a także strategie i informacje dotyczące różnych scenariuszy kryzysowych, w tym jak rozpoznać nadciągające tsunami i towarzyszące nim syreny alarmowe.

Wersja online podręcznika zawiera również linki do aplikacji pokazujących lokalizacje schronów awaryjnych oraz filmy instruktażowe dotyczące sytuacji kryzysowych. Inne zalecenia obejmują przygotowanie wody pitnej, śpiworów i płaszczy przeciwdeszczowych na podróż oraz przechowywanie artykułów pierwszej potrzeby, takich jak jedzenie w puszkach, papier toaletowy i posiłki dla zwierząt.

Sekcja działań wojskowych ostrzega przed zagrożeniami takimi jak "niesprzyjające podmioty prowadzące ćwiczenia strzeleckie w pobliżu Tajwanu lub jednostronnie ogłaszające strefę zakazu lotów pod przykrywką ćwiczeń wojskowych".

Nowa wersja podręcznika ma być prostsza w odbiorze. - Wiele porad pozostaje takich samych jak w poprzednich podręcznikach, a ich celem jest uproszczenie zaktualizowanej wersji - powiedział pułkownik Chiao Fu-chun, rzecznik Ministerstwa Obrony, w rozmowie z agencją AP.

- Opieraliśmy się na podejściach Francji i Norwegii i po wielu rundach dyskusji i konsultacji z ekspertami ukończyliśmy ten podręcznik. Jest wyrażony za pomocą prostego tekstu i obrazów, dzięki czemu jest łatwy do zrozumienia dla ludzi w każdym wieku - powiedział Chiao.

Możliwy konflikt na Tajwanie. Chiny prężą muskuły

Pekin uznaje Tajwan za swoje terytorium. W ostatnich latach relacje pomiędzy krajami uległy drastycznemu pogorszeniu, do tego stopnia, że dyplomacja pomiędzy nimi to już relikt przeszłości.

Chiny od dawna wysuwają roszczenia do Tajwanu. Zwiększyły również liczbę patroli Straży Przybrzeżnej oraz zakres i skalę ćwiczeń wojskowych wymierzonych w wyspę, takich jak zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia symulujące blokadę wyspy.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza codziennie wysyła samoloty wojskowe i okręty marynarki wojennej w kierunku Tajwanu. Między poniedziałkiem a wtorkiem Pekin wysłał w kierunku wyspy 24 myśliwce, drony i samoloty wsparcia - przekazało tajwańskie MON.

Rząd Tajwanu pod przewodnictwem prezydenta Lai Ching-te z Demokratycznej Partii Postępowej zareagował coraz większym naciskiem na rolę społeczeństwa w obronie przed ewentualną inwazją wojskową.

Polska niczym Tajwan. Nowacka zapowiada pracę nad specjalnym podręcznikiem

Podobne rozwiązania ma wprowadzić również Polska. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że we współpracy z MSWiA trwają prace nad podręcznikiem poświęconym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Materiały mają być gotowe w najbliższym czasie.

Podręcznik będzie skierowany do dzieci i młodzieży, a jego celem jest przygotowanie uczniów do właściwego zachowania w obliczu zagrożeń.

"Prace nad takim podręcznikiem ruszają w porozumieniu z MSWiA. Mam nadzieję, że w niedługim czasie te materiały będą gotowe" - zapowiedziała szefowa resortu edukacji.

Nowacka podkreśliła, że zmianom ulegnie także przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, realizowany w klasie VIII szkół podstawowych oraz w klasie I liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia. Program nauczania zostanie rozszerzony o zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych i obroną cywilną.

Minister zaznaczyła, że inspiracją są rozwiązania znane z dawnego przysposobienia obronnego. Przypomniała, że nauka udzielania pierwszej pomocy została już wprowadzona w klasach 1-3, a teraz nacisk zostanie położony na praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że uproszczona wersja podręcznika dla dzieci zostanie oficjalnie zaprezentowana pod koniec sierpnia.