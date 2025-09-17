Prezydent Łotwy Edgars Rinkevics oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb rozmawiali w Rydze o sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Liderzy zgodnie stwierdzili, że trudno uwierzyć w przypadkowość tego zdarzenia. Ostrzegli Rosję przed atakiem na NATO: "Nie warto próbować".

W nocy z 9 na 10 września doszło do wielokrotnego naruszenia przestrzeni Polski przez rosyjskie drony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że był to "akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli".

Liderzy Łotwy i Finlandii na spotkaniu w Rydze podkreślali grozę tego zdarzenia. - Mogło to być celowe, wynikające z braku kompetencji, a może jedno i drugie. Wszystkie te scenariusze są przerażające – przyznał na konferencji prasowej Rinkevics.

Finlandia i Łotwa o sprawie Polski. Wtargnięcie dronów "mogło być celowe"

Stubb podkreślił, że powołana przez NATO misja Wschodnia Straż, mająca na celu wzmocnienie polskiej obrony powietrznej, jest częścią odpowiedzi Zachodu na te wydarzenia.

Fiński prezydent przypomniał też, że w ostatnim czasie kraje sojusznicze NATO z powodzeniem stawiały opór rosyjskiej wojnie hybrydowej. Opanowana została - jak wyliczał - instrumentalna migracja na wschodnich granicach oraz incydenty na Bałtyku związane z uszkodzeniami infrastruktury podmorskiej, w tym poprzez powołanie misji Straż Bałtycka, w którą zaangażowana została flota NATO i marynarki wojenne krajów sojuszniczych.

- Strategiczny przekaz dla Rosji był bardzo jasny. Nie warto próbować – podkreślił Stubb.

Według niego Rosja będzie nadal testować Zachód. - Musimy spodziewać się niespodziewanego - przyznał, podkreślając, że zatarła się granica między wojną a pokojem.

Drony nad Polską. Kolejne kraje apelują o rezygnację z rosyjskiej ropy

Obaj prezydenci nie chcieli spekulować, czy incydenty z dronami w Polsce miały związek z manewrami wojskowymi "Zapad 2025" Rosji i Białorusi, w reakcji na które rząd Donalda Tuska zdecydował się do odwołania zamknąć polsko-białoruską granicę.

Prezydent Łotwy zaapelował jednocześnie do krajów, które nadal kupują od Rosji gaz i ropę, aby zrezygnowały z tych dostaw. - Łotwa to zrobiła i cała UE powinna zrobić to samo - zaznaczył.

Wcześniej w sprawie tej apelował do Europy Donald Trump. - Oni nie robią tego, co do nich należy. (...) Europejczycy są moimi przyjaciółmi, ale kupują ropę od Rosji - powiedział podczas jednej z rozmów z dziennikarzami.

W opublikowanym na platformie Truth Social liście do krajów NATO prezydent USA ponaglał do wykonania konkretnych kroków wobec Rosji. "Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, i gdy wszystkie państwa NATO PRZESTANĄ KUPOWAĆ ROPĘ OD ROSJI. Jak wiecie, zaangażowanie NATO w ZWYCIĘSTWO było znacznie mniejsze niż 100 proc., a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych były szokujące!" - napisał.