Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji pracuje nad nową aplikacją na smartfony. Dzięki niej, w razie zagrożenia, bardzo szybko będzie można sprawdzić, gdzie w naszej okolicy znajdują się schrony i miejsca schronienia. - Podpatrujemy rozwiązania, jakie mają nasi wschodni sąsiedzi - wyjaśniła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

- Mamy bazę, która pozawala sprawdzić, gdzie jest najbliższy schron lub miejsce schronienia - powiedziała Polsat News rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.

Jak dodała, lista ta jest dostępna już teraz w formie interaktywnej mapy na stronie internetowej. Wkrótce będzie jednak dostępna również w formie specjalnej aplikacji.

- Aby to usystematyzować, powstaje aplikacja. Czynimy starania, by taka lista była w niej dostępna - przekazała Gałecka. Dodała, że chodzi o to, aby w jednym miejscu były informacje o miejscach schronienia i schronach.

Zagrożenie wojną. Trwają prace nad aplikacją

Rzeczniczka zaznaczyła, że prace nad aplikacją trwają. - Podpatrujemy rozwiązania, jakie mają nasi wschodni sąsiedzi - podkreśliła.

O jednej z wersji programu "Schrony" dyskutowali eksperci w studiu programu "Debata Gozdyry" w Polsat News.

Do korzystania z tego narzędzia zachęcił gen. Andrzej Bartkowiak. - Jeżeli zrobimy aplikację o tym, gdzie się schować, to Rosjanie nie potrzebują agentów tutaj wysyłać - ostrzegał z kolei Paweł "Naval" Mateńczuk.



Z informacji zamieszczonych na rządowych stronach wynika, że baza pokazuje mapę z ponad 234 tys. obiektów zinwentaryzowanych w całej Polsce i umożliwia ich wyszukiwanie według adresu lub lokalizacji GPS.

ZOBACZ: Ewakuacja ludności i zabezpieczenie mienia. Nowe przepisy wchodzą w życie

Doradca ministra MSWiA ds. doradztwa strategicznego w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej dr Dariusz Marczyński przekazał, że straż pożarna i nadzór budowlany skontrolowały w Polsce 3971 obiektów zgłoszonych przez samorządy jako miejsca, w których obywatele mogą się ukryć w razie zagrożenia.

Dodał, że kontrole wykazały, iż zaledwie 947 z nich "daje szanse bycia uznanymi za schrony", ale żaden nie spełnia wszystkich funkcji. Jest to stan na 5 września 2025 roku.

W zależności od poziomu zabezpieczeń eksperci odróżniają schrony, miejsca ukrycia i miejsca doraźnego schronienia przeznaczone dla ludności w razie zagrożenia. Na początku 2024 roku kontrola NIK wykazała, że w Polsce na miejsce w schronach i w miejscach ukrycia może liczyć niecałe 4 proc. mieszkańców, obrona cywilna nie istnieje, a obywatele nie wiedzą, gdzie w razie zagrożeń mogą szukać bezpiecznego miejsca.

Schrony w Polsce. Ruszył rządowy program

Rząd 27 maja przyjął Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakłada m.in. przegląd i sprawdzenie obiektów, które potencjalnie spełniają warunki i mogą służyć za obiekty zbiorowej ochrony. Opinie i dokumentacja techniczna ze sprawdzenia takich obiektów będą jednym z kryteriów wsparcia finansowego udzielanego m.in. na remonty i modernizację budowli ochronnych.

W pierwszej kolejności remonty i inwestycje będą nakierowane na obszary objęte Narodowym Programem Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód", ale także na wskazane przez wojewodów miasta i miejsca szczególnego narażenia. Remontowane będą m.in. schrony pod szkołami, tzw. tysiąclatkami. Na realizację zadań każdego roku ma być przeznaczone co najmniej 0,3 proc. PKB. W 2025 r. to ponad 16,7 mld zł, z czego ponad 5,1 mld zł to dodatkowe środki na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

ZOBACZ: Błaszczak zapytany, jak odróżnić systemy alarmowe. Tak odpowiedział

Środki na ten rok przyznano już poszczególnym województwom. Jak podało MSWiA, najwięcej, bo ponad 520 mln zł, trafi do województwa śląskiego, a ponad 450 mln zł do województwa mazowieckiego; dodatkowo ponad 210 mln zł trafi do Warszawy. Dodatkowo MSWiA ma do dyspozycji blisko 490 mln zł na rozwój łączności państwowej, przygotowanie Korpusu Obrony Cywilnej, wydanie "Poradnika bezpieczeństwa" i związane z nim działania edukacyjne.