Koalicja Obywatelska ma największe poparcie ze wszystkich formacji politycznych w Polsce - wynika z ostatniego sondażu United Surveys. Drugie miejsce, jednak ze wzrostem liczby głosów, notuje PiS, a trzecie Konfederacja. Największy spadek widać zaś w przypadku partii Szymona Hołowni.

W rankingu sympatii wyborców do konkretnych ugrupowań na szczycie utrzymały się KO i PiS. Takie dane podała Wirtualna Polska w oparciu o wyniki sondażu United Surveys, przeprowadzonego na jej zlecenie. Respondenci odpowiedzieli na pytanie, które partie poparliby, gdyby teraz odbywały się wybory parlamentarne.

Sondaż parlamentarny. Kto wszedłby do Sejmu?

Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,3 proc. To zmiana lidera w odniesieniu do poprzedniego badania z początku września, w którym to PiS cieszyło się największym poparciem, wyprzedzając rywali o 5,2 pkt proc.

Drugie miejsce w najnowszym sondażu przypadło zatem Prawu i Sprawiedliwości, które zanotowało wzrost poparcia, jednak mniejszy od lidera sondażu. Głos na partię Jarosława Kaczyńskiego oddało 30,7 proc. badanych.

ZOBACZ: NATO i wojsko z większym zaufaniem niż Unia Europejska. Nowy sondaż

Konfederacja ponownie utrzymała trzecie miejsce z wynikiem 13,8 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.), natomiast czwarta została Lewica - 6,8 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.),

Kryzys poparcia dla partii Szymona Hołowni

Kolejne pozycje w rankingu zajęły PSL (3,8 proc.), partia Razem (1,2 proc.) oraz Polska 2050 (1 proc.). Choć wszystkie trzy wymienione ugrupowania straciły w głosowaniu wyborców, to jednak najwięcej głosów ubyło formacji Szymona Hołowni - 2,4 pkt proc.

ZOBACZ: Sojusznicy reagują ws. dronów nad Polską. Apel do Rosji: "Nie warto próbować"

Odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć" wybrało 5,9 proc. badanych (spadek o 3,8 pkt proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-15 września 2025 roku metodą wywiadów telefonicznych i ankiet na stronach internetowych.