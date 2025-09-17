- Jeśli Ukraińcy nas proszą, żeby to robić nad ich terytorium, gdy te rosyjskie rakiety czy drony już nam zagrażają, to ja uważam, że warto to rozważyć - powiedział w "Gościu Wydarzeń" minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, zapytany o prośbę Kijowa związaną z zestrzeliwaniem rosyjskich środków napadu powietrznego. Wicepremier przyznał, że ta propozycja nie wzbudza entuzjazmu w Europie.

Prowadzący program "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki dopytywał szefa MSZ Radosława Sikorskiego o sobotnią wizytę w Kijowie i rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Zestrzeliwanie dronów nad Ukrainą? Radosław Sikorski zabrał głos

Minister przyznał, że pojawiła się kwestia zestrzeliwania przez NATO już nad Ukrainą rosyjskich środków napadu powietrznego, które mogłyby zagrozić Polsce. Propozycja ta była podnoszona przez władze w Kijowie już przed kilkoma miesiącami, ale po bezprecedensowym wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną, została ponowiona.

- To jest prośba ukraińska. (...) Operacja nad Polską była sojusznicza, bo nasze aktywa w tej dziedzinie czy to radary, czy to AWACS-y, czy myśliwce to w tym wypadku aktywa z Włoch, Niemiec, Holandii i Polski. Więc my musielibyśmy podjąć decyzję sojuszniczą - zaznaczył Sikorski.

Wicepremier wyraził też swoje zdanie na temat tej propozycji. - Ja osobiście uważam, że trzeba chronić polskie terytorium. Nawet chroniąc się można zagrozić obiektom i obywatelom na ziemi. Więc jeśli Ukraińcy nas proszą, żeby to robić nad ich terytorium, gdy te rosyjskie rakiety czy drony już nam zagrażają, to ja uważam, że warto to rozważyć - podkreślił.

Witwicki zapytał, co na to europejscy sojusznicy Polski? - Entuzjazmu na razie nie ma ale kropla draży skałę - odparł wicepremier.

Obrona przed atakami dronów. "Wiedza, którą pozyskujemy od Ukrainy"

Sikorski podkreślił, że Ukraińcy posiadają rozwinięty potencjał pod względem zwalczania zmasowanych ataków dronów. - To wiedza, którą od Ukrainy powinniśmy pozyskać i to robimy. Przypominam, mamy specjalną instytucję wręcz, u mnie w Bydgoszczy - nazywa się (Centrum - red.) JATEC. To jest NATO-wska instytucja, gdzie kilkudziesięciu ukraińskich oficerów przekazuje nam tę wiedzę - wyjaśnił.

Wicepremier tłumaczył, że to dziedzina, w której cały czas zachodzą dynamiczne zmiany, a wiedza jest "uaktualniania z miesiąca na miesiąc". - Jeszcze rok temu w Ukrainie działał akustyczny system wykrywania dronów, przy pomocy mikrofonów. Teraz rosyjskie drony latają znacznie wyżej i ich nie słychać. To oczywiście jest coś, czego my jeszcze w Polsce nie mamy, te techniki, których potrzebujemy - zaznaczył.

Szef MSZ wyraził nadzieję, że Polska "zawiąże partnerstwa z tymi ukraińskimi firmami, które produkują, to czego my także potrzebujemy". Wymienił tutaj same drony, jak i techniki antydronowe na lądzie, morzu i w powietrzu. - My też mamy swoje patenty i też mamy korzyści dla Ukrainy. Jesteśmy bezpieczną platformą, gdzie można produkować - podkreślił.