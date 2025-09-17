Były bramkarz Lecha Poznań Artur Rudko został zatrzymany podczas próby wyjazdu z Ukrainy. Z doniesień tamtejszych mediów wynika, że piłkarz został skierowany do centrum szkoleniowego sił zbrojnych, skąd ma trafić na front.

Artur Rudko, 33-letni bramkarz, który przez rok reprezentował barwy Lecha Poznań, a w swoim piłkarskim CV ma także Dynamo Kijów czy Szachtara Donieck, teraz może trafić na front.

Ukraina. Artur Rudko chciał uciec z kraju

Sportowiec został zatrzymany podczas próby przekroczenia granicy ukraińsko-mołdawskiej. Rudko podróżował samochodem w towarzystwie trzech innych mężczyzn oraz 4-letniego chłopca, który jechał z oświadczeniem podpisanym przez matkę.

Kobieta wiedziała, że jej dziecko ma być wykorzystane do próby przerzutu przez granicę czterech mężczyzn.

ZOBACZ: Zmasowany atak na Kijów. Relację korespondenta Polsat News zakłócił potężny wybuch

Akcję zorganizował pośrednik, który miał dostać od każdego po 8 tys. dolarów.

Były bramkarz Lecha Poznań może trafić na front

Zatrzymani trafili do aresztu i złożyli zeznania. Ukraińskie media podają, że bramkarz trafił następnie do centrum szkoleniowego Sił Zbrojnych Ukrainy i ma trafić na front.

Ostatnim klubem Artura Rudko był Czornomoreć Odessa. Umowa piłkarza wygasła 1 lipca tego roku.

ZOBACZ: Nawrocki pogratulował Ukrainie. "Polska stoi u boku Waszego Narodu"

Mężczyźni na Ukrainie nie mogą swobodnie opuszczać kraju. Po wybuchu wojny wprowadzono zakaz wyjazdu dla osób pełnoletnich. Kilkanaście dni temu władze Ukrainy złagodziły te przepisy i teraz swobodnie podróżować mogą mężczyźni poniżej 22 roku życia.