Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła przedstawi oświadczenie w związku z uszkodzeniem domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie - ustalił Polsat News. Wcześniej wyjaśnień w tej sprawie od rządu domagał się prezydent Karol Nawrocki, po pojawieniu się doniesień medialnych sugerujących, że budynek został uszkodzony przez polską rakietę podczas próby zestrzelenia drona.

Dziś zostanie podana informacja w sprawie incydentu w Wyrykach w województwie lubelskim. Szczegółowych informacji ma udzielić gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Orzyszu, o godzinie 13:50 - ustalił Polsat News.

We wtorek prezydent Karol Nawrocki domagał się wyjaśnień od premiera Donalda Tuska w sprawie obiektu, który spadł na budynek w miejscowości Wyryki na Lubelszczyźnie. Według komunikatu BBN brakowało ich podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" to nie dron, a rakieta wystrzelona z polskiego F-16 miała uderzyć w budynek w Wyrykach. Powodem mogła być wada systemu sterowania rakietą.

Co stało się w Wyrykach? Generał o możliwych hipotezach

O tej sytuacji wypowiedział się w "Gościu Wydarzeń" I zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni dr inż. Karol Dymanowski.

- Sprawa incydentu w Wyrykach jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego. Po jej zakończeniu zostaną przekazane opinii publicznej komunikaty - stwierdził wojskowy.

- Nie zapominajmy, że niezależne od tego, jaka była przyczyna bezpośrednia zniszczenia tego domu, praprzyczyną była nieuzasadniona i niemająca precedensu rosyjska ingerencja w polską przestrzeń powietrzną - zaznaczył.

- Zupełnie hipotetycznie, może być wiele przyczyn, że rakieta nie trafia w cel - odpowiedział wojskowy. - Zaczynając od jakichś wad fabrycznych, poprzez kwestie niewłaściwego nakierowania rakiety na cel oraz różnych innych przyczyn pobocznych, które mogły w trakcie lotu rakiety wpłynąć na jej tor lub na zachowanie celu - wyjaśnił.

- Nie chcę tutaj mnożyć hipotez, nie chcę tutaj rozstrzygać. Przyczyny badają właściwe służby na podstawie rzetelnych danych, które są zbierane - zaznaczył generał.