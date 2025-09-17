Planowali serię zamachów w Europie. Trop wiedzie do Rosji

Litewska Prokuratura Generalna oraz policja kryminalna ustaliły, że osoby koordynujące "akt terrorystyczny" polegający na umieszczeniu i detonacji ładunków wybuchowych w paczkach adresowanych do Polski i Wielkiej Brytanii, to obywatele Rosji powiązani z tamtejszym wywiadem wojskowym. W sumie w sprawie ustalonych zostało 15 osób, wśród nich byli też obywatele innych państw.

19 lipca ubiegłego roku 52-letni Litwin miał nadać za granicę cztery paczki. "Działając razem ze swoimi wspólnikami, skorzystał z międzynarodowych usług doręczania i transportu paczek firm DHL i DPD, i wysłał cztery paczki z Wilna do różnych krajów europejskich z ładunkami wybuchowymi domowej roboty" - przypomina LRT.

Paczki z ładunkami wybuchowymi. Były zaadresowane do Polski i Wielkiej Brytanii

Według przekazu litewskich mediów, dwie paczki miały zostać zaadresowane do Wielkiej Brytanii, gdzie miały dotrzeć samolotem, a dwie pozostałe miały zostać przewiezione samochodem ciężarowym do Polski.

Pierwsza z przesyłek eksplodowała 20 lipca na lotnisku w Lipsku. Do detonacji doszło dzięki zaprogramowanemu timerowi na chwilę przed załadunkiem na samolot DHL. Maszyna miała odlecieć do Wielkiej Brytanii.

Dzień później druga z paczek zapaliła się na naczepie samochodu ciężarowego jadącego przez Polskę. 22 lipca trzecia z przesyłek wybuchła w magazynie DHL w Birmingham. Czwarta, również przewożona przez Polskę nie eksplodowała, bo doszło do awarii mechanizmu inicjującego.

W toku śledztwa przygotowawczego ustalono, że przestępstwa były koordynowane przez "obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy są powiązani i utrzymują stosunki ze służbami wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej".

Oskarżonych zostało w sumie 15 osób, to obywatele Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Rosjanie werbowali w sieci. Płacili kryptowalutami

Wydany został międzynarodowy nakaz aresztowania wobec trzech osób. Litewska prokuratura przekazała, że te same osoby stały za podpaleniem centrum handlowego w Wilnie.

Koordynatorzy rekrutowali swoich współpracowników i utrzymywali z nimi kontakt za pośrednictwem platformy Telegram. Zwerbowani byli nagradzani oraz opłacani w kryptowalutach.

W ustalenie i ujęcie osób związanych z próbą przeprowadzenia "aktów terrorystycznych" zaangażowane są służby z Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Łotwy, Estonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.