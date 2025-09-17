Zaskakująca propozycja prezesa PiS. Chodzi o ambasadę Rosji

PiS złożył projekt ustawy zakładający przeniesienie ambasady Rosji w inne miejsce. Jarosław Kaczyński podkreślił, że obecnie znajduje się ona zbyt blisko ważnych, rządowych budynków. - W okresie stalinowskim, kiedy Polska była sowiecką kolonią, tam umieszczono ambasadę - powiedział.

Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość złoży krótki projekt uchwały o przeniesieniu ambasady Rosji. Były premier podkreślił, że w obliczu ostatnich wydarzeń, należy jak najszybciej odsunąć Rosjan od najważniejszych budynków dla polskiego państwa.

- Ja przypomnę, że to miejsce jest bardzo szczególne. To część dawnego ogrodu MON, ministerstwo jest tuż-tuż. Także ulica parkowa jest tuż-tuż i kancelaria premiera i Belweder - powiedział Jarosław Kaczyński.

Dodał, że nowe miejsce także powinno być w obrębie Warszawy. - W okresie Stalinowskim, kiedy Polska była sowiecką kolonią, tam umieszczono ambasadę - stwierdził prezes PiS. Podkreślił, że decyzję o ewentualnej zmianie lokalizacji rosyjskiej ambasady może podjąć jedynie rząd.

"Jest cała masa argumentów prawnych"

Mariusz Błaszczak wyjaśnił, że powodem utworzenia tego projektu jest zapewnienie "osłony kontrwywiadowczej". Dodał, że budynek ambasady znajduje się obecnie zalewie kilkaset metrów od ministerstwa obrony narodowej, co nie powinno mieć miejsca, biorąc pod uwagę "postawę Rosji", jak i "operację ataku dronowego z 9 na 10 września".

- Liczymy, że uchwała zostanie podjęta, a ambasada przeniesiona - powiedział.

Marcin Ociepa dodał, że projekt zostanie złożony w symbolicznym dniu - w rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Według niego, taka decyzja powinna zostać podjęta już po roku 1989.

- Jest cała masa argumentów prawnych, zarówno dotyczących prawa międzynarodowego, jak i naszego prawa dotyczącego użytkowania wieczystego, żeby tę lokalizację zmienić. Ta działalność nie jest użytkowane zgodnie z umową użytkowania wieczystego, więc jest tutaj ogromna rola prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego żeby tę umowę zerwać. Ale całość musi być poprowadzona przez polski rząd - powiedział.

W środę PiS zgłosił także poprawki do rządowego projektu ustawy o pomocy dla Ukraińców w Polsce. Projekt ten dotyczy m.in. legalizacji pobytu, pracy i świadczeń dla obywateli Ukrainy po agresji Rosji.