We wsi Stanisławka w powiecie zamojskim został odnaleziony dron. To kolejny taki obiekt zabezpieczony przez służby w ostatnim czasie. Niewykluczone, że dostał się do naszego kraju w nocy z 9 na 10 września podczas rosyjskiego nalotu.

- Tuż przed godziną jedenastą otrzymaliśmy zgłoszenie, że w kompleksie leśnym we wsi Stanisławka w gminie Sitno zauważony został obiekt przypominający dron. Skierowaliśmy tam patrol, który to potwierdził. Zabezpieczyliśmy teren, powiadomiliśmy służby i Prokuraturę Okręgową w Lublinie, która w tej sprawie wykonuje czynności. Nikt nie ucierpiał – przekazała Polsatowi News podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Rosyjskie drony w Polsce. Co wiadomo do tej pory?

Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w miejscowościach Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, Korytnica, Czyżów, Przymiarki, Sobótka i Smyków.

Jak podały służby, większość maszyn spadła na pola z dala od zabudowań, nie wyrządzając poważniejszych szkód. Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w nocy z wtorku na środę, prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wydział do Spraw Wojskowych.

Do tej pory, największe szkody wyrządził atak bezzałogowca w Wyrykach. Zniszczony został jeden z domów, nikt nie ucierpiał. Według najnowszych ustaleń, w budynek nie uderzył jednak sam dron, a polska rakieta F-16, próbująca go strącić.

