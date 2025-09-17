Polacy mają coraz większe zaufanie do wojska. Według najnowszego badania IBRiS, osiągnęło one najwyższy poziom w historii pomiarów. 93,9 procent pozytywnych wskazań to 2,2 punktu procentowego więcej niż rok temu. W polskim społeczeństwie rośnie też ufność do NATO, a spada do Unii Europejskiej.

Sondaż przeprowadzony dla PAP wskazał rekordowe zaufanie do Wojska Polskiego. 93,9 procent pozytywnych odpowiedzi to rekord w historii pomiarów IBRiS, prowadzonych od niemal dziesięciu lat. W 2016 roku wojsku ufało 69 procent badanych.

Polacy ufają wojsku i NATO. Jest nowy sondaż

W najnowszym pomiarze, oprócz odpowiedzi "raczej ufam" i "zdecydowanie ufam", można było wybrać zdanie "jest mi obojętne" (3,4 proc.), "raczej nie ufam" (0,9) i "zdecydowanie nie ufam" (1,7).

Polskie społeczeństwo coraz bardziej ufa także Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. W przeprowadzonym badaniu, NATO cieszy się zaufaniem na poziomie 75,7 procent (wzrost o 1,7 p.p. od października 2024 r.). Szczyt zaufania do międzynarodowej organizacji został odnotowany w 2022 roku (81,9 procent).

- W obliczu zagrożenia militarnego za wschodnią granicą społeczeństwo naturalnie zwraca się w stronę instytucji, które są postrzegane jako fundamentalne dla obronności. Wojsko i NATO biją rekordy, ponieważ w oczach Polaków stanowią oparcie i gwarancję bezpieczeństwa – skomentował dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

Spada zaufanie do UE. Najwyższy poziom od lat

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych zapytał też o stosunek Polaków do Unii Europejskiej. UE odnotowała spadek zaufania, które spadło o 4,4 punkty procentowe na przestrzeni ostatniego roku.

- Jej rola, postrzegana jako bardziej ekonomiczna i polityczna, traci na znaczeniu w obliczu pilniejszych wyzwań. Rośnie polaryzacja i brak zaufania, co pokazuje, że Polacy krytyczniej oceniają tę instytucję w kontekście aktualnych potrzeb - stwierdził Smogorzewski.

W najnowszym badaniu ufność w unijny projekt zadeklarowało 50,3 procent. Znacząco wzrósł odsetek osób niemających zaufania do Unii (o 11,1 p.p.) - 43,8 procent w ostatnim badaniu to najwyższy poziom nieufności w ostatnich latach.