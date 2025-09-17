W ramach porozumienia z NATO, Amerykanie przekażą zaproponowany przez administrację prezydenta Donalda Trumpa pakiet pomocy Ukrainie – poinformował Reuters. Według relacji informatorów, pomoc zostanie wysłana w dwóch transzach po 500 milionów dolarów każda.

Reuters powołuje się w swoich doniesieniach na dwa źródła w prezydenckiej administracji. Ma to być pierwsze zastosowanie mechanizmu, o którym Trump mówił w lipcu.

USA wspierają Ukrainę. Trump realizuje deklarację

- Wysyłamy broń do NATO, ono płaci za tę broń sto procent, a potem będzie przekazywało tę broń Ukrainie - mówił prezydent USA.

Trump dodał, że zostało to uzgodnione na szczycie NATO w czerwcu. Zawarto wtedy nowe porozumienie z Sojuszem Północnoatlantyckim i Ukrainą w sprawie przekazywania amerykańskiej broni.

W ramach inicjatywy PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – lista priorytetów dla Ukrainy, przyp.red.), Ukraina otrzyma między innymi systemy obrony powietrznej, których pilnie potrzebuje w obliczu ogromnego wzrostu liczby rosyjskich ataków dronów i rakiet.

Ukraina otrzyma wsparcie. Dostawa broni warta miliardy

Celem stworzonej i realizowanej listy jest wsparcie Ukrainy dostawą broni o łącznej wartości dziesięciu miliardów dolarów. Trump zdecydował się na nią po wyrażeniu frustracji z powodu ciągłych ataków Rosji na państwo ukraińskie.

- Jestem rozczarowany Rosją – mówił prezydent. Do tej pory, militarne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych odbywało się na podstawie decyzji podjętych przez poprzednią głowę państwa, Joe Bidena.