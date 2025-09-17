Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą na dłużej. MSWiA przygotowało projekt

Przedłużenia tymczasowo o pół roku - od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r. - kontroli granicznej na granicy z Niemcami i Litwą chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontrole na granicach wprowadzono 7 lipca. Obecnie obowiązujące rozporządzenie przedłużyło kontrole od 6 sierpnia do 4 października.

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego trafił do uzgodnień międzyresortowych, których termin wyznaczono do 19 września. Dokument znalazł się w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Ministerstwo chce w nim przedłużenia tymczasowo o pół roku - od 5 października 2025 r. do 4 kwietnia 2026 r. - kontroli granicznej na granicy z Niemcami i Litwą.

Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Ministerstwo chce przedłużenia

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Gdy takie poważne zagrożenie utrzymuje się ponad pół roku kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy, okresy, jednak maksymalnie do dwóch lat.

W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie państw członkowskich układu, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.