Zbigniew Ziobro uderza w Donalda Tuska. "Popełnia przestępstwo"

Zbigniew Ziobro zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie na sędzię Magdalenę Wójcik, która zdecydowała o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu go na komisję ds. Pegasusa. Polityk oskarżył również premiera Donalda Tuska o popełnienie przestępstwa.

Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniew Ziobro twierdzi, iż decyzja o przymusowym doprowadzeniu go na komisję śledczą ds. Pegasusa jest niezgodna z polską Konstytucją.

Polityk, który ośmiokrotnie odmówił stawienia się na posiedzeniu sejmowej komisji, zarzucił także premierowi Donaldowi Tuskowi łamanie prawa poprzez m.in. niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Ziobro o decyzji sądu ws. komisji Pegasusa. "Sędziowie w Warszawie są głusi"

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję badającą naruszenia ws. systemu Pegasus.

Polityk Zjednoczonej Prawicy poinformował w Sejmie, iż wystąpił w tej sprawie ze skargą konstytucyjną oraz złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wydanie tymczasowego zabezpieczenia. Ma to jego zdaniem uniemożliwić "dalsze naruszanie jego wolności obywatelskich".

- Decyzja sądu jest działaniem bezprawnym - stwierdził podczas konferencji prasowej Ziobro. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przekonywał, iż skala upolitycznienia sędziów jest obecnie bardzo wysoka.

- Sędziowie w Warszawie są głusi - mówił w medialnym oświadczeniu. Polityk zapowiedział również, iż złoży zawiadomienie do prokuratury na sędzię Wójcik, która wydaną we wtorek decyzją miała naruszyć jego jego prawa konstytucyjne.

- Będę argumentował, że dopuściła się przestępstwa nadużycia władzy z artykułu 231 kodeksu karnego oraz usiłowania bezprawnego pozbawienia wolności, który jest też przewidziany w odrębnej kwalifikacji prawnej. (...) Przyjdzie taki czas, kiedy osoby, które w sposób ostentacyjny naruszają podstawy polskiego porządku prawnego, w tym porządku konstytucyjnego, a póki co noszą łańcuch sędziowski, będą z całą pewnością musiały wytłumaczyć się z tych nadużyć władzy - mówił Ziobro.

Zbigniew Ziobro uderza w Donalda Tuska. "Łamie prawo"

Nawiązując do trwającego od kilku lat kryzysu wokół działalności Trybunału Konstytucyjnego, Zbigniew Ziobro oskarżył premiera Donalda Tuska o celowe ignorowanie wyroków wydanych przez wspomniany organ. Ziobro stwierdził, iż szef rządu "popełnia przestępstwo", nie publikując wyroków TK.

- Przestępstwo premiera nie może być źródłem prawa - przekonywał Ziobro.

Komentarz w sprawie rozstrzygnięcia warszawskiego sądu przekazał dziś również Trybunał Konstytucyjny. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, zdaniem sędziów TK doszło do pogwałcenia polskiego prawa.

"Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wniosku tzw. sejmowej komisji ds. Pegasusa stanowi jawne pogwałcenie postanowienia tymczasowego Trybunału Konstytucyjnego wydanego w indywidualnej sprawie. Należy podkreślić, że postanowienie tymczasowe nie podlega obowiązkowi publikacji, wystarczy bowiem, że zostanie doręczone właściwym organom, co w niniejszej sprawie zaistniało" - opublikował w mediach społecznościowych Trybunał Konstytucyjny.

Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wniosku tzw. sejmowej komisji ds. Pegasusa stanowi jawne pogwałcenie postanowienia tymczasowego Trybunału Konstytucyjnego wydanego w indywidualnej… — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) September 16, 2025

Komisja śledcza ds. systemu Pegasus zaplanowana jest na 29 września.