- Nie dostaliśmy informacji na ten temat. Ani ja, ani BBN nie zostaliśmy o tym powiadomieni. Jestem zaniepokojony - powiedział Karol Nawrocki zapytany o doniesienia "Rzeczpospolitej", według których budynek w Wyrykach miał zostać trafiony przez polską rakietę z F-16. Do zdarzenia miało dojść 10 września podczas neutralizacji rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną.

Po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września uszkodzony został dom mieszkalny w Wyrykach.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" w budynek uderzyła rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący dron. Powodem jej upadku na budynek miała być dysfunkcję układu naprowadzania.

O tę sprawę, podczas wizyty w Paryżu, został zapytany prezydent Karol Nawrocki.

- Ja jestem informowany o tej sytuacji przez moich współpracowników - przekazał prezydent. - Natomiast muszę przyznać, że jestem zaniepokojony. Ani ja, ani BBN, wierząc w tekst "Rzeczpospolitej", bo ja nie wiem na dzień dzisiejszy jaka jest prawda, nie zostaliśmy o tym powiadomieni - zaznaczył Nawrocki.

- Jeżeli pan pyta, czy dostaliśmy informację na ten temat, to tak się nie stało - podkreślił prezydent. - Niezwłocznie po wylądowaniu (w Warszawie - red.) oczekują od premiera i rządu wyjaśnienia w tej sprawie - dodał.

Dom w Wyrykach uderzony przez rakietę? Prezydent żąda wyjaśnień

Do publikacji "Rz" odniosło się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jak przekazano w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych, prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu "niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia".

"W gestii rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji" - czytamy.

Jak podkreślono, w obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone.

"Jednocześnie Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego" - dodano.

Reparacje wojenne od Niemiec. Nawrocki o efektach rozmów w Berlinie

Na konferencji prasowej Karol Nawrocki powrócił również do kwestii reparacji wojennych od Niemiec, którą poruszył podczas wizyty w Berlinie na spotkaniach z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem, a następnie z kanclerzem Friedrichem Merzem. Nawrocki zaapelował o jedność w tej sprawie do wszystkich środowisk politycznych.

- Po tych rozmowach mam głębokie przekonanie, że my Polacy powinniśmy mówić w tej kwestii jednym głosem. To jest nasze zobowiązanie - zaznaczył prezydent.

Nawrocki stwierdził, że rozwiązanie to nie jest gotową receptą, a jedynie propozycją. - Z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje budując siłę polskiego wojska, potencjału zbrojnego, a jednocześnie wzmacniając to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO, która jest rejonem granicznym toczącej się obecnie wojny, szczególnie po 10 września - ocenił.