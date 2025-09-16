Ogromny pożar w Czeladzi. Służby apelują do mieszkańców

Duży pożar w Czeladzi (woj. śląskie). Płonie hala produkcyjna przy ulicy Rzemieślniczej. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Służby apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i nie zbliżanie się do miejsca zdarzenia.

We wtorek wieczorem Straż Miejska w Czeladzi przekazała informacje o pożarze hali produkcyjnej przy ulicy Rzemieślniczej.

Jak podaje "Dziennik Zachodni", około godziny 20 w hali produkującej pompy ciepła pojawił się ogień. Na miejsce wciąż dojeżdżają kolejni strażacy z województwa śląskiego. W tym momencie z żywiołem walczy 29 zastępów straży pożarnej.

Według doniesień lokalnych mediów, w pożarze nikt nie ucierpiał.

- Pożar jest cały czas nieopanowany. Na miejscu działa ponad 20 zastępów staży pożarnej z terenu całego województwa - przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy KP PSP w Będzinie, mł. asp. Paweł Wolny.

Przedstawiciele Straży Miejskiej w Czeladzi apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

"Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" - czytamy w komunikacie.

Ogniem objęta jest połowa hali produkcyjnej o powierzchni 1000 metrów kwadratowych.

Apel do mieszkańców wystosował również burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.

"Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic, przy ulicy Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie, co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar" - napisał w mediach społecznościowych samorządowiec.