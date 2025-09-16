Prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu wyjaśnień w związku z uszkodzeniem domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie - przekazało BBN. Tym samym instytucja odpowiedziała na nieoficjalne ustalenia "Rzeczpospolitej", zgodnie z którymi budynek miałby zostać trafiony przez polską rakietę wystrzeloną z F-16 podczas strącania rosyjskiego drona.

Po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września uszkodzony został dom mieszkalny w Wyrykach.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej" w budynek uderzyła rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący dron. Powodem jej upadku na budynek miała być dysfunkcję układu naprowadzania.

Tych doniesień nie potwierdza lubelska prokuratura. "Obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty" - przekazano w komunikacie.

Wójt gminy Wyryki o zniszczonym budynku. "Mieszkańcy otrzymali pomoc"

- Zaraz po uderzeniu staraliśmy się studzić obawy mieszkańców. Pomoc i reakcja władz zadziałała perfekcyjnie. Mieliśmy 24-godzinne dyżury, aby odpowiedzieć na każdą potrzebę - powiedział w Polsat News wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk.

- Na samym początku wszyscy mieli w wyobraźni, że zniszczenia te spowodował dorn. Nie mogliśmy wiedzieć, czy był on uzbrojony czy też nie. Nie mogliśmy tego przewidzieć - zaznaczył. Jak dodał, gmina jest w kontakcie z prokuraturą.

Wójt przekazał, że uszkodzony został strop budynku. - Dom został zabezpieczony. Pomogliśmy w przeprowadzce mieszkańców - powiedział.

- Czynności na miejscu zostały zakończone. Budynek został już oddany mieszkańcom. Wokół zabudowania zostały przeprowadzone prace porządkowe - zrelacjonował samorządowiec.

- Mieszkańcy otrzymali pomoc od urzędu gminy. Zostali zakwaterowani w zastępczym mieszkaniu, otrzymali także środki pieniężne na niezbędne wydatki - dodał wójt i przekazał, że rzeczoznawca oszacował straty powstałe w wyniku zdarzenie.

Samorządowiec przekazał, że zdarzenia z 10 września zakłóciły spokój mieszkańców gminy. - Zapewniamy pomoc psychologiczną, jeśli będzie potrzeba zorganizujemy szersze konsultacje - dodał.

- Im szybciej mieszkańcy zauważą, że wszystko wraca do normalności, tym szybciej powróci poczucie bezpieczeństwa - podsumował samorządowiec.

Dom w Wyrykach uderzony przez rakietę? Prezydent żąda wyjaśnień

Do publikacji "Rz" odniosło się również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jak przekazano w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych, prezydent Karol Nawrocki oczekuje od rządu "niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia".

"W gestii rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji" - czytamy.

Jak podkreślono, w obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone.

"Jednocześnie Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego" - dodano.

Do sprawy odniósł się były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "Zatajenie przed Prezydentem Karolem Nawrockim i opinią publiczną informacji o przyczynach uszkodzenia domu w Wyrykach jest kompromitujące dla rządu" - napisał w mediach społecznościowych.

"Ekipa, która tyle mówi o walce z dezinformacją sama dezinformuje" - dodał.