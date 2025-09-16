Występują utrudnienia w kursowaniu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie oraz Kolei Mazowieckich. "Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji" - poinformowano w komunikacie KM. Do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami.

"Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz KM" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Część pociągów może zostać skierowana na inne tory i przejechać przez stację Warszawa Centralna. Od godz. 6:55 do odwołania Koleje Mazowieckie i warszawski ZTM w strefie 1. oraz 2. WTP wzajemnie honorują bilety.

W komunikacie zachęcono, by sprawdzać aktualne opóźnienia na Portalu Pasażera, należącym do PKP Polskich Linii Kolejowych.

Opóźniony pociąg. Komunikaty ZTM i KM

"W związku z utrudnieniami w ruchu pociągów na warszawskim węźle kolejowym (linia podmiejska) część pociągów może zostać skierowana po układzie torów dalekobieżnych (przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota)" - podały KM.

ZOBACZ: Powakacyjny rozkład pociągów. Ważne zmiany dla podróżujących

Jak przekazali przedstawiciele Kolei Mazowieckich, wybrane pociągi przyjadą z opóźnieniem, a niektóre mogą zostać odwołane. Po godz. 8:10 przekazano m.in. informację, że: "Pociąg 91452 rel. Błonie (10:12) - Warszawa Główna (10:41) został odwołany w całej relacji. Komunikacje zastępczą stanowi pociąg 91410/1 rel. Łowicz Główny - Błonie (10:46) - Warszawa Ochota (11:22) - Warszawa Zachodnia".