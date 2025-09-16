Zmiany w MSZ. Wiceminister odchodzi z resortu

Anna Radwan-Röhrenschef została odwołana ze stanowiska wiceszefowej ministerstwa spraw zagranicznych. "Praca w MSZ była dla mnie służbą dla kraju, w pełnym wyzwań dla nas wszystkich momencie" - napisała w mediach społecznościowych. Przyczyna odwołania nie została podana.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef została odwołana ze swojego stanowiska. Chociaż nie ujawniono dokładnej przyczyny, powodem może być proces "odchudzania administracji", o którym premier Donald Tusk mówił podczas rekonstrukcji rządu.

"Decyzją zarządu partii Polska 2050 zostałam odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dziękuję Szymonowi Hołowni za wskazanie mnie na to odpowiedzialne stanowisko" - przekazała Radwan-Röhrenschef w mediach społecznościowych.

"Szczególnie pragnę podziękować premierowi Donaldowi Tuskowi, wicepremierowi i ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu za możliwość współpracy i powierzenie mi istotnych obowiązków na zajmowanym stanowisku podsekretarza stanu w MSZ" - dodała.

W oficjalnym oświadczeniu napisała także, że "skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych".

Radwan-Röhrenschef wyjaśniła, że w ramach MSZ aktywnie wspierała politykę zagraniczną, uczestnicząc w licznych wizytach z Prezydentem RP, wzmacniała relacje z krajami Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji, oraz wspierała Ukrainę. Dodała, że kładła nacisk na dyplomację kulturalną i współpracę z samorządami, przyczyniając się do promocji Polski na arenie międzynarodowej i dialogu z organizacjami pozarządowymi.

"Praca w MSZ była dla mnie służbą dla kraju, w pełnym wyzwań dla nas wszystkich momencie. Doceniam i dziękuję za wsparcie Ministrowi Radosławowi Sikorskiemu, Kierownictwu, a także całemu zespołowi MSZ" - dodała.

Wpis żegnający byłą wiceminister opublikowało również MSZ. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie Panią bardzo dobrze wspominało - mówił wicepremier Radosław Sikorski, dziękując za współpracę i żegnając podsekretarz stanu" - czytamy.

Radwan-Röhrenschef, związana z Polską 2050 Szymona Hołowni jest socjolożką i wieloletnią działaczka społeczną. Wcześniej kierowała Polską Fundacją im. Roberta Schumana (2007–2015) oraz In.Europa Institute. W wyborach w 2023 roku startowała z list Trzeciej Drogi w okręgu warszawskim.

W ministerstwie odpowiadała za dialog społeczny i obywatelski. Zajmowała się także współpracą z urzędem prezydenta, polityką kulturalną i obszarem Ameryki Południowej.