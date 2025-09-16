Podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka przyznał się swoim znajomym do popełnienia zarzucanego mu czynu - informuje "Washington Post". "Przepraszam za to wszystko" – miał napisać w wiadomości na grupowym czacie tuż po dokonaniu zbrodni.

22-latek został zatrzymany po trwającej ponad 30 godzin obławie. Do zabójstwa doszło 10 września 2025 roku na uniwersytecie w Utah. Charlie Kirk, znany prawicowy aktywista, związany z protrumpowskim ruchem MAGA, został śmiertelnie postrzelony podczas swojego przemówienia.

Charlie Kirk nie żyje. Tyler Robinson przeprosił

Po śmierci Kirka doszło do zaostrzenia konfliktów społecznych, choć zarówno demokraci jak i republikanie zgodnie potępili ten akt przemocy. Według informacji przekazywanych przez media i władze stanu Utah, w młodości Robinson również był zwolennikiem Trumpa, jednak z czasem jego poglądy ewoluowały w kierunku lewicy.

"Hej, mam dla was złe informacje. Zabójstwo na uniwersytecie – to byłem ja. Przepraszam za to wszystko" - cytuje jego wiadomość na grupowym czacie na Discordzie "The Washington Post", powołując się na relacje członków czatu i zrzuty ekranu.

DNA i notatka - FBI mówi o innych dowodach

Wiadomość miała zostać wysłana na około dwie godziny przed pojawieniem się informacji o zatrzymaniu Robinsona. Według informatorów gazety, również sama platforma Discord ściśle współpracuje z FBI w tej sprawie.

Gubernator Utah nie odpowiedział na pytanie o wskazane wiadomości. Wcześniej stwierdził, że według jego informacji w ostatnich latach Tommy Robinson zaczął się angażować politycznie, a jego poglądy miały być coraz bardziej radykalnie lewicowe.

To niejedyne nowe poszlaki w sprawie winy 22-latka. Szef FBI Kash Patel mówił w Fox News, że służby dotarły do spisanej notatki, w której Robinson pisze, że chce zabić Kirka. Dodał też, że na broni, z której prawdopodobnie strzelono do Amerykanina, znaleziono ślady DNA zatrzymanego.