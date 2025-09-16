"Z perspektywy Niemiec kwestia ta została już prawnie rozstrzygnięta" - oświadczyła rzeczniczka prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, odnosząc się do żądań reparacyjnych prezydenta Karola Nawrockiego. Dodała przy tym, że "pielęgnowanie pamięci" pozostaje wspólną troską obu stron.

Karol Nawrocki we wtorek składa wizytę w Berlinie. Według informacji uzyskanych przez agencję DPA, podczas rozmowy z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, otwarcie poruszył kwestię reparacji.

"Odnosząc się do żądania reparacji przez Prezydenta RP, prezydent [Frank-Walter Steinmeier] podkreślił, że z perspektywy Niemiec kwestia ta została prawnie uregulowana. Jednak promowanie upamiętnienia i pamięci pozostaje wspólną troską" - oświadczyła niedługo później na platformie X rzeczniczka prezydenta Niemiec Cerstin Gammelin.

Rzeczniczka poinformowała też, że Karol Nawrocki zaprosił Steinmeiera do odwiedzenia Warszawy. "Prezydent Federalny podziękował mu i przyjął zaproszenie" - przekazała Gammelin.

Podczas wtorkowej wizyty w Niemczech Karolowi Nawrockiemu towarzyszą m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz wiceminister spraw zagranicznych Teofil Bartoszewski.

Berlin jest kolejnym przystankiem po Waszyngtonie, Rzymie, Wilnie i Helsinkach. Następna w planie jest wizyta w Paryżu, gdzie prezydent spotka się z Emmanuelem Macronem.

Rozmowy we Francji mają dotyczyć m.in. umowy handlowej UE z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - której obaj prezydenci się sprzeciwiają.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że Nawrocki zamierza przekonywać Macrona do budowania w Unii Europejskiej mniejszości zdolnej zablokować tę umowę.