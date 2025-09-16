Nowak, Kowalski, Lewandowski - tak nazywa się wielu Polaków. Niemniej w rejestrach widnieją setki tysięcy nazwisk, więc nietrudno natrafić na dość osobliwe przypadki. Niektóre są wieloczłonowe i zaskakująco długie, inne króciutkie, dwuliterowe. Rekordowe potrafią zrobić wrażenie, dają też pewne wskazówki dotyczące rodzinnej historii.

W Polsce wciąż na podium najpopularniejszych nazwisk jest "wielka trójka": Nowak, Kowalski i Wiśniewski. Każde z nich nosi ponad sto tysięcy osób. Niewiele rzadziej spotyka się Wójcików, Kamińskich czy Dąbrowskich. Próżno szukać na czele tego zestawienia nazwisk obejmujących kilkadziesiąt znaków. Dzięki danym z gov.pl można jednak takie odnaleźć. Są wyjątkowo rzadkie.

Najdłuższe nazwisko w Polsce. Liczy ponad 50 znaków

Jak wynika z rejestru PESEL (stan na styczeń 2025 r.), najwięcej znaków, 57 ze spacjami, ma Du Breil de Pontbriand de La Caunelaye Hay des Netumieres. Nazwisko takie noszą dwie kobiety w Polsce. Podobnie nieliczne jest Czartoryski Rostworowski-Mycielski Anderson Scimone, także posiadane przez dwie panie. Na trzecim miejscu, znów z dwoma przedstawicielkami, jest Mercier Douville de Franssu-Hervouet de la Robrie.

ZOBACZ: To nie stres, kawa ani ekran. Odkryto nową przyczynę problemów ze snem

Zauważyć można, że rekordziści wśród mężczyzn nazywają się nieco krócej. Liderów jest trzech:

Oetgens van Waveren Pancras Clifford (36 znaków)

Paschalis Ochedoski vel Ochenduszko (35 symboli)

Chmielowski-Magnier de Maisonneuve (34 znaki)

W powyższych przypadkach da się rozpoznać brzmienie sugerujące, przynajmniej w części, ślad francuski, hiszpański czy niderlandzki. Pojawiają się typowe dla nich przyimki, jak de, da, van bądź von lub konstrukcje łączące rodowód matki i ojca, typowe dla kultury hiszpańskiej. Dodatkowo w kraju nie brak obywateli, których rodowe miana, nieco bardziej swojsko brzmiące, łączą się spójnikiem vel (np. Żurawski vel Grajewski).

ZOBACZ: Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej w 2025 r.? Lista miast

Rekordowe przykłady są nieliczne, warto więc sprawdzić, jakie są najczęściej występujące długie nazwiska. W wariancie co najmniej 15 znaków niemal 2200 osób nazywa się Szczepankiewicz. W kategorii 20+ 105 razy pojawia się Chamier-Gliszczyński, a powyżej 25 znaków - Milczarczyk vel Piwowarczyk (12 przedstawicieli).

Dwuliterowe nazwiska. Nie jest ich tak mało

Skrajny drugi biegun to wręcz ultrakrótkie, bo dwuliterowe. Nie są tak rzadkie, jak można by się było spodziewać. Zapewne wynika to z całkiem licznej obecności w Polsce mniejszości z Azji, np. Wietnamu i Chin. Z tego powodu w kraju żyje 1947 ludzi o nazwisku Li, a łącznie ponad 2000 nazywających się Le lub Lê. PESEL odnotowuje też m.in. Xu, Wu czy Vu, a także (pojawiające się bardzo rzadko) brzmiące iberyjsko Sa albo Sá.

ZOBACZ: Ile trzeba mieć odłożone, by po 50-tce nie pracować ani dnia więcej? Ta kwota wystarczy

W przypadku imion również da się odnaleźć takie, które mają niemało znaków. I tym razem są to personalia wskazujące na raczej zagraniczne korzenie. Rekordzista u mężczyzn to Alexandru-Constantin (20 znaków). 19 symboli mają Oleksandr-Volodymyr, Christoph-Alexander czy Mohammad Omar Faruk. Z kolei wśród pań liderkami (21 znaków) są m.in. Maria de las Mercedes i Anastasiia-Oleksandra.

red. / polsatnews.pl