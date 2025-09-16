Łukaszenka ułaskawił więźniów politycznych. Byli skazani za "przestępstwa ekstremistyczne"

Łukaszenka ułaskawił więźniów politycznych. Byli skazani za "przestępstwa ekstremistyczne"
ASSOCIATED PRESS/Sergey Bobylev
Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 25 więźniów politycznych

Jak informują we wtorek białoruskie władze, Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 25 więźniów politycznych skazanych za "przestępstwa ekstremistyczne". Jest wśród nich 12 kobiet i 13 mężczyzn. Na ten moment nie znamy tożsamości zwolnionych przez białoruski reżim więźniów.

Informację o zwolnieniu 25 więźniów politycznych przekazały władze białoruskiego reżimu. Doniesienia potwierdził także niezależny portal Nasza Niwa, powołując się na dekret Łukaszenki. Wśród ułaskawionych jest 12 kobiet i 13 mężczyzn. Ich tożsamości nie ujawniono.

 

ZOBACZ: Został ułaskawiony przez Łukaszenkę. Opozycjonista zniknął bez śladu

 

Jak podano w komunikacie, gest białoruskiego przywódcy jest związany ze świętem "jedności narodowej", które na Białorusi obchodzone jest 17 września, w rocznicę ataku ZSRR na Polskę w 1939 r. Według oficjalnej wykładni upamiętnia ono "wyzwoleńczy marsz Armii Czerwonej" we wrześniu 1939 r. i "ponowne zjednoczenie ziem wschodniej i zachodniej Białorusi".

Łukaszenka ułaskawia kolejnych więźniów politycznych

To już drugi raz w przeciągu ostatniego tygodnia, kiedy przywódca białoruskiego reżimu zdecydował się wypuścić na wolność więźniów politycznych. W czwartek 11 września Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 52 obywateli Białorusi, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Francji.

 

ZOBACZ: Wyznania uwolnionych więźniów politycznych. "Na Białorusi panuje terror"

 

Decyzja Łukaszenki była wynikiem negocjacji amerykańsko-białoruskich przeprowadzanych w zeszłym tygodniu na Litwie. W grupie uwolnionych z białoruskiego reżimu więźniów znaleźli się m.in. aktywiści opozycji, dziennikarze i uczestnicy protestów niezgodnych z polityką władz.

 

Jeden z więźniów – opozycjonista i były kandydat w wyborach prezydenckich Mikoła Statkiewicz - odmówił opuszczenia Białorusi. Jak wynika z doniesień mediów niezależnych, został ponownie umieszczony w kolonii karnej.

WIDEO: Polska kontra na rosyjskie kłamstwa. Wiceminister pokazał dowody
Maria Kosiarz / PAP / polsatnews.pl
