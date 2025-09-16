We wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" pojawi się I zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni dr inż. Karol Dymanowski. Prowadzący Bogdan Rymanowski zapyta wojskowego o sytuację za wschodnią granicą, a także o naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.