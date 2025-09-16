Generał Karol Dymanowski w programie "Gość Wydarzeń"

Polska
Generał Karol Dymanowski w programie "Gość Wydarzeń"
Wojsko Polskie
Generał broni Karol Dymanowski

We wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" pojawi się I zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni dr inż. Karol Dymanowski. Prowadzący Bogdan Rymanowski zapyta wojskowego o sytuację za wschodnią granicą, a także o naruszenie przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.

Wcześniejsze odcinki programu dostępne TUTAJ.

WIDEO: Komunikacja kryzysowa po naruszenia polskiej przestrzeni zawiodła? "Nie może być tak"
Michał Blus / polsatnews.pl
