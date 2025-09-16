W poniedziałek ok. godz. 19 nad Belwederem i pobliską rezydencją premiera przy ul. Parkowej w Warszawie dwie osoby latały dronem. Sprawców niebezpiecznego incydentu udało się zatrzymać. Policja podała, że są to osoby z Białorusi i Ukrainy. Śledczy przeszukują ich mieszkania.

Zatrzymani to 21-letni Ukrainiec i 17-letnia Białorusinka. Policja wciąż weryfikuje ich tożsamość i to, czy mają zgodę na legalny pobyt w Polsce. Z informacji prokuratury wynika, że nie zostali jeszcze przesłuchani. Dron został zabezpieczony.

Dron nad Belwederem. Sprawcami Ukrainiec i Białorusinka

Reporterce Polsat News Katarzynie Rosickiej udało się ustalić nieoficjalnie, że prowadzone są przeszukania w ich mieszkaniach. Niebezpieczny incydent z wykorzystaniem drona miał miejsce w poniedziałek ok. godz. 19. Trwał kilka minut.

Dron miał latać nad Belwederem i rezydencją premiera przy ulicy Parkowej. - To jest miejsce kluczowe - podkreśliła reporterka Polsat News.

Zatrzymani są podejrzani w związku ze złamaniem art. 212. prawa lotniczego. Polsat News ustalił, że 21-latek i 17-latka spędzili noc w pomieszczeniu dla zatrzymanych, a policjanci przeprowadzili z nimi rozeznanie.

"Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem" - przekazał w poniedziałek premier Donald Tusk. - Dron został zauważony przez funkcjonariuszy patrolujących okolice - powiedział w Polsat News rzecznik SOP Bogusław Piórkowski.