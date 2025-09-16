Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wnosi pozew przeciwko amerykańskiemu dziennikowi "The New York Times". Domaga się 15 miliardów dolarów odszkodowania, zarzucając redakcji zniesławienie i pomówienia. Decyzję ogłosił tuż po publikacji dotyczącej jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem - zmarłym miliarderem skazanym za przestępstwa seksualne.

W poście opublikowanym na jego platformie Truth Social Donald Trump oskarżył "The New York Times" o publikowanie fałszywych informacji na jego temat, a także o oczernianie jego rodziny i firm.

"New York Times mógł swobodnie kłamać, oczerniać i zniesławiać mnie zbyt długo, a to się kończy, TERAZ!" - napisał.

Prezydent USA skrytykował także redakcję za poparcie Kamali Harris w wyborach prezydenckich w 2024 roku, nazywając gazetę "tubą radykalnej lewicowej Partii Demokratycznej".

Donald Trump walczy o reputację. Znów pozywa "The New York Times"

Decyzja o pozwie została ogłoszona niedługo po publikacji kolejnego artykułu NYT dotyczącego związków Trumpa ze zmarłym miliarderem Jeffreyem Epsteinem, skazanym za przestępstwa seksualne.

Tekst opisywał kartkę urodzinową, którą Trump miał podarować Epsteinowi w 2003 roku z okazji jego 50. urodzin. Dokument miał zawierać seksualnie sugestywną notatkę i podpis amerykańskiego przywódcy, czemu stanowczo zaprzeczył.

To nie pierwsze starcie Trumpa z "The New York Times". W 2021 roku wniósł pozew na kwotę 100 milionów dolarów przeciwko gazecie oraz swojej siostrzenicy - Mary Trump.

Zarzucał im "podstępny spisek" mający na celu uzyskanie jego dokumentacji podatkowej, która stała się podstawą nagrodzonej Pulitzerem serii artykułów o jego finansach. W 2023 roku sąd oddalił tamte roszczenia, uznając, że "zawodzą w świetle prawa konstytucyjnego".

Na razie "The New York Times" nie odniósł się do zapowiedzi pozwu.