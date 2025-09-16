Donald Trump walczy o reputację. Pozew po artykule o Epsteinie

Świat Agata Sucharska / polsatnews.pl
Donald Trump walczy o reputację. Pozew po artykule o Epsteinie
PAP/EPA/Francis Chung / POOL
Donald Trump pozywa "New York Times"

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wnosi pozew przeciwko amerykańskiemu dziennikowi "The New York Times". Domaga się 15 miliardów dolarów odszkodowania, zarzucając redakcji zniesławienie i pomówienia. Decyzję ogłosił tuż po publikacji dotyczącej jego powiązań z Jeffreyem Epsteinem - zmarłym miliarderem skazanym za przestępstwa seksualne.

W poście opublikowanym na jego platformie Truth Social Donald Trump oskarżył "The New York Times" o publikowanie fałszywych informacji na jego temat, a także o oczernianie jego rodziny i firm.

 

"New York Times mógł swobodnie kłamać, oczerniać i zniesławiać mnie zbyt długo, a to się kończy, TERAZ!" - napisał. 

 

ZOBACZ: "W razie potrzeby ogłoszę stan wyjątkowy". Trump grozi władzom Waszyngtonu

 

Prezydent USA skrytykował także redakcję za poparcie Kamali Harris w wyborach prezydenckich w 2024 roku, nazywając gazetę "tubą radykalnej lewicowej Partii Demokratycznej".

Donald Trump walczy o reputację. Znów pozywa "The New York Times"

Decyzja o pozwie została ogłoszona niedługo po publikacji kolejnego artykułu NYT dotyczącego związków Trumpa ze zmarłym miliarderem Jeffreyem Epsteinem, skazanym za przestępstwa seksualne.

 

Tekst opisywał kartkę urodzinową, którą Trump miał podarować Epsteinowi w 2003 roku z okazji jego 50. urodzin. Dokument miał zawierać seksualnie sugestywną notatkę i podpis amerykańskiego przywódcy, czemu stanowczo zaprzeczył.

 

ZOBACZ: Rosyjskie drony nad Polską. Donald Trump komentuje

 

To nie pierwsze starcie Trumpa z "The New York Times". W 2021 roku wniósł pozew na kwotę 100 milionów dolarów przeciwko gazecie oraz swojej siostrzenicy - Mary Trump.

 

Zarzucał im "podstępny spisek" mający na celu uzyskanie jego dokumentacji podatkowej, która stała się podstawą nagrodzonej Pulitzerem serii artykułów o jego finansach. W 2023 roku sąd oddalił tamte roszczenia, uznając, że "zawodzą w świetle prawa konstytucyjnego".

 

Na razie "The New York Times" nie odniósł się do zapowiedzi pozwu. 

WIDEO: Polska kontra na rosyjskie kłamstwa. Wiceminister pokazał dowody
Czytaj więcej
DONALD TRUMPJEFFREY EPSTEINPOZEWŚWIATTHE NEW YORK TIMES

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 