Donald Trump został zapytany przez australijskiego dziennikarza o szczegóły jego majątku. - Szkodzisz swemu krajowi - odpowiedział prezydent USA i zapowiedział, że przy najbliższej okazji poskarży się na niego przywódcy Australii. To nie pierwszy raz, gdy Trump recenzuje pracę dziennikarzy. Podobnie postąpił z przedstawicielem polskich mediów, który towarzyszył prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Do incydentu doszło podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem prezydenta USA do Wielkiej Brytanii. Dziennikarz publicznej telewizji ABC zapytał Trumpa o ile wzrósł jego majątek w trakcie drugiej prezydentury.

Trump odparł, że nie wie, jednak, większość biznesowych umów, które zwiększyły jego majątek, zawarł przed objęciem prezydentury, a jego biznesem zajmują się obecnie jego dzieci.

"Szkodzisz Australii". Trump zrugał dziennikarza

Australijski dziennikarz spytał Trumpa, czy stosownym jest, by urzędujący prezydent prowadził również biznesowe interesy. Polityk odparł, iż poprzez zadawanie tego typu pytań, przedstawiciel australijskiej prasy działa na szkodę swojego kraju.

- Szkodzisz Australii, wiesz o tym? Moim zdaniem, szkodzisz Australii i to bardzo. Oni teraz chcą się ze mną dobrze dogadywać. Wiesz, twój przywódca przyjeżdża do mnie już niedługo. Powiem mu o tobie. Narzuciłeś bardzo zły ton - odpowiedział dziennikarzowi Trump.

Pytania dziennikarza padły w kontekście nowych doniesień "Forbesa" i "New York Timesa". Według pierwszego z wymienionych mediów, Trump podczas prezydentury niemal podwoił swój majątek, zwiększając go z 4,3 do 7,3 mld dol., głównie dzięki inicjatywom na rynku kryptowalut.

"New York Times" poinformował zaś, że administracja Trumpa zniosła obostrzenia na sprzedaż zaawansowanych chipów komputerowych dla Zjednoczonych Emirtatów Arabskich dwa tygodnie po tym, jak zarządzający emirackimi funduszami majątkowymi szejk Tahnun ibn Zajed al-Nahajjan zainwestował 2 mld dol. w firmę krytpowalutową założoną przez Donalda Trumpa.

Trump vs. dziennikarze. Spięcie podczas wizyty Nawrockiego

Do innej konfrontacji Donalda Trumpa z przedstawicielem mediów doszło podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu.

Dziennikarz jednej z polskich redakcji zasugerował wówczas, iż przywódca USA nie podejmuje wystarczających działań w sprawie polityki Władimira Putina. Prezydent USA zasugerował mu wówczas, że powinien zmienić zawód.

- Nie zrobiliśmy jeszcze fazy drugiej ani trzeciej, ale jak mówi pan, że nie ma działań, no to chyba lepiej znaleźć nową robotę - odparł dziennikarzowi prezydent USA.

Ostrą reakcję Trumpa niedługo później skomentował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Jego zdaniem pytanie dziennikarza było uzasadnione i codziennie przewija się w światowej polityce.