Burze, grad i silny wiatr. Pogoda zrobi się niebezpieczna, IMGW wysłał ostrzeżenia

Polska
Unsplash/Michael i Diane Weidner (zdj. ilustracyjne)
W wielu regionach Polski wystąpią silne wiatry i opady deszczu

W kilku regionach Polski wydano ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o nadchodzących opadach deszczu, burzach i silnych podmuchach wiatru.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują o przewidywanych warunkach atmosferycznych sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia

Uwaga na burze i wiatr. IMGW wysłał ostrzeżenia

Od rana z powodu silnych opadów deszczu, między innymi w Małopolsce oraz na Opolszczyźnie kierowcy napotykają na problemy z jazdą. Część mieszkańców woj. małopolskiego i śląskiego otrzymało ostrzeżenia przed burzami, które mogą występować do południa. Alerty potrwają do godz. 18.

 

Towarzyszący im deszcz może wynieść do 35 mm. Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia od rana występuje także w południowej części województwa podkarpackiego.

 

W północnej części kraju, w województwie warmińsko-mazurskim, prognozowane są burze wraz z silnymi opadami deszczu (od 15 mm do 25 mm), gradem i porywami wiatru do 75 km/h. 

 

 

 

 

O trudnych warunkach pogodowych zostali też poinformowani mieszkańcy z regionu Pomorza, z wyjątkiem Koszalina i Słupska. Prognozowane są tam silne wiatry (w porywach do 75 km/h) oraz lokalne burze. Alerty te będą obowiązywać od południa do końca dnia.

 

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
