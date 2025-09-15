Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął decyzję o odwołaniu kolejnych 25 prezesów i wiceprezesów sądów. "W sumie to już 45 osób pozbawionych funkcji, zgodnie z zapowiedzią z początku swojego urzędowania" - wskazano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości. Decyzja Żurka zapadła mimo to, że kolegia sądów wydały negatywne opinie wobec wniosków o ich odwołanie.

Zgodnie z poniedziałkową decyzją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka 25 prezesów i wiceprezesów sądów zostało odwołanych ze swoich stanowisk. Są to osoby, które "uczestniczyły w procedurach awansowych przed nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa lub udzielały jej poparcia", składając podpisy na listach kandydatów do tego organu.

ZOBACZ: "Nie można naprawiać bezprawia bezprawiem". Sędzia SN o reformie sądownictwa

Zdaniem ministra ich dalsze urzędowanie godziłoby w niezależność sądów i zaufanie obywateli do państwa prawa. - Dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga odważnych decyzji. Nie można pozostawiać na kluczowych stanowiskach osób, które uczestniczyły w upolitycznionej procedurze awansowej przed nieprawidłowo powołaną Krajową Radą Sądownictwa - argumentował Żurek.

Żurek odwołał prezesów i wiceprezesów sądów mimo negatywnej opinii kolegiów

Prezesi i wiceprezesi stracili swoje stanowiska mimo negatywnych opinii kolegiów sądów wobec wniosków o ich odwołanie. Obowiązujące przepisy wskazują na to, że w takiej sytuacji Żurek powinien zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa, jednak minister uważa, że organ ten utracił swoją niezależność i działa niezgodnie z konstytucją oraz standardami międzynarodowymi.

Broniąc tej decyzji, Ministerstwo Sprawiedliwości argumentowało, że obecna KRS "została wybrana w sposób sprzeczny z Konstytucją RP i standardami międzynarodowymi, co podważa jej niezależność i status organu konstytucyjnego", tracąc swoją niezależność i status organu konstytucyjnego. Jak wskazano, w rezultacie KRS "znalazła się w relacji zależności od władzy ustawodawczej, co godzi w zasadę niezawisłości sędziów".

ZOBACZ: Manowska bez immunitetu? Grupa sędziów złożyła wniosek

"Negatywne opinie kolegiów sądów, na które powoływali się odwołani prezesi i wiceprezesi, pochodziły z organów ukształtowanych na podstawie przepisów ograniczających samorządność sędziowską, przy czym członków tych kolegiów w przeważającej części powołał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro" - stwierdzono w komunikacie.

Prezesi i wiceprezesi sądów odwołani. MS wskazuje na "konflikt interesów"

Ministerstwo Sprawiedliwości opisało również, że w 2020 roku kolegia przestały być wybierane przez zgromadzenia sędziów. Zostały one zastąpione przez zebrania prezesów sądów, natomiast uprawnienia do arbitralnego powoływania prezesów sądów zostały przyznane ministrowi sprawiedliwości. "W efekcie tych zmian kolegia sądów przestały być niezależnymi, sędziowskimi organami doradczymi, co narusza konstytucyjne zasady trójpodziału władzy i niezależności i odrębności władzy sądowniczej" - wskazano.

ZOBACZ: Manowska bez immunitetu? Grupa sędziów złożyła wniosek

Odnosząc się do sprawy odwołania prezesów oraz wiceprezesów sądów, stwierdzono także, że w ich przypadku "mamy do czynienia z realnym konfliktem interesów, który w sposób zasadniczy mógłby wypaczyć proces decyzyjny". Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości "KRS w jej obecnym, nieprawidłowo ukształtowanym składzie, nie jest w stanie bezstronnie ocenić, czy dalsze pełnienie funkcji przez odwoływane osoby można pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości".

W ostatnich tygodniach Waldemar Żurek odwołał też 20 prezesów i wiceprezesów sądów z pozytywną opinią kolegiów.