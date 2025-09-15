"Zagrożenie ze strony Rosji". Wielka Brytania wysyła myśliwce do Polski

Brytyjskie myśliwce będą wykonywać misje obrony powietrznej nad Polską - podaje Reuters. Samoloty będą działać w ramach NATO-wskiej misji "Wschodni Straż", której celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom ze stony Rosji.

W poniedziałek brytyjski rząd poinformował, że podjął decyzję o wysłaniu do Polski samolotów bojowych. To pokłosie naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

"Brytyjskie myśliwce będą wykonywać misje obrony powietrznej nad Polską, aby przeciwdziałać zagrożeniom powietrznym, w tym dronom, ze strony Rosji" - podano w komunikacie. To część misji NATO "Wschodnia Straż".

Do Polski przylecą myśliwce wielozadaniowe Eurofighter Typhoon Królewskich Sił Powietrznych (RAF).

Rosyjskie drony nad Polską. Sojusznicy wysyłają wsparcie

Wielka Brytania jest kolejnym sojusznikiem, który zareagował na wtargnięcie nad Polskę rosyjskich dronów. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w piątek, że Sojusz uruchamia misję "Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę".

Prezydent Francji Emmanuel Macron już w czwartek poinformował, że podjął decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale. Dwa dni później francuski Sztab Generalny podał, że samoloty latają już nad Polską.

ZOBACZ: NATO odpowiada na rosyjskie drony. Rusza operacja "Wschodnia Straż"

Dania dostarczy dwa F-16 i fregatę przeciwlotniczą, a Niemcy cztery Eurofightery.

W nocy z 9 na 10 września wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony została polska przestrzeń powietrzna. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo; pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.