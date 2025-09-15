Amerykańska Akademia Telewizyjna wybrała laureatów Emmy. Podczas 77. gali rozdania nagród, przyznawanych najlepszym twórcom i produkcjom telewizyjnym najwięcej, bo aż 12 statuetek w 26 kategoriach, otrzymał serial "Studio" w reżyserii Setha Rogena.

"Studio", którego Rogen był nie tylko reżyserem, ale pełnił też rolę producenta, scenarzysty i aktora, otrzymało 23 nominacje (rekord debiutującej produkcji). Dwanaście statuetek jest najlepszym wynikiem w historii gali dla pojedynczego sezonu serialu komediowego.

Seth Rogen został wybrany najlepszym pierwszoplanowym aktorem w produkcji komediowej. "Studio" wyróżniono też za gościnny występ w serialu komediowym (Bryan Cranston), scenografię, kostiumy współczesne, zdjęcia, dobór obsady, dźwięk, montaż, montaż dźwięku, nadzór muzyczny.

Emmy 2025. Zwycięzcy nagród

Nominacje w największej liczbie kategorii (27) dostało "Rozdzielenie", nagrodzone w ośmiu kategoriach: aktorka w serialu dramatycznym (Britt Lower), aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym (Tramell Millman), gościnny występ w serialu dramatycznym (Merritt Wever), dramatyczna oryginalna ścieżka dźwiękowa, zdjęcia w serialu godzinnym, czołówka, dźwięk w serialu dramatycznym lub komediowym, scenografia w fabularnym programie współczesnym.

Najlepszym serialem dramatycznym został "The Pitt", którego głównym miejscem akcji jest oddział ratunkowy w Pittsburghu. Ten tytuł otrzymał jeszcze cztery inne nagrody – dla najlepszego doboru obsady serialu dramatycznego, gościnnego występu w serialu dramatycznym (Shawn Hatosy), aktorki drugoplanowej (Katherine LaNasa) i aktora w serialu dramatycznym (Noah Wyle).

Osiem nagród przyznano serialowi "Dojrzewanie", który po premierze wzbudził wiele dyskusji na całym świecie, związanych z wchodzeniem młodych ludzi w dorosłość i ich kondycji psychicznej. Został on uznany za najlepszy serial limitowany lub antologię.

W kategoriach dla seriali limitowanych, antologii lub filmu telewizyjnego, główne nagrody otrzymali Stephen Graham (najlepszy aktor), Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy), Erin Doherty (najlepsza aktorka drugoplanowa), Phillip Barantini (najlepsza reżyseria), Matthew Lewis (najlepsze zdjęcia), Jack Thorne i Stephen Graham (najlepszy scenariusz). Nagrodzono także dobór obsady.

Historyczna nagroda. Cooper najmłodszy

Piętnastoletni Cooper wcielający się w rolę Jamiego Millera, został najmłodszym aktorem w historii, który otrzymał nagrodę w męskich kategoriach. Znany w Polsce serial "Pingwin", został zapamiętany ze względu na brawurową rolę Cristin Milioti, wybraną najlepszą aktorką w miniserialu, antologii serialowej, filmie telewizyjnym.

Najlepszym reżyserem został Adam Randall ("Kulawe konie"), aktorką w serialu komediowym Jean Smart ("Hacks"), drugoplanowym aktorem w serialu Jeff Hiller ("Ktoś, gdzieś"), aktorką drugoplanową w komedii Hannah Einbinder ("Hacks").

Wśród produkcji wyróżniono talk show "The Late Show with Stephen Colbert", specjalny program rozrywkowy na żywo "SNL50: The Anniversary Special", program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem "Last Week Tonight with John Oliver", reality/talent show "The Traitors".