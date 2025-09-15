Amerykańska spółka X-Energy i brytyjska firmą Centrica podpiszą umowę na budowę zaawansowanych reaktorów modułowych (AMR) w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorstwa wybrały już miejsce przyszłej inwestycji, która ma osiągnąć moc do sześciu gigawatów. Jak przekazano w komunikacie, dzięki AMR poprawie ulegnie bezpieczeństwo energetyczne tysięcy gospodarstw domowych.

Brytyjska Centrica i amerykańska X-Energy ogłosiły zawarcie umowy dotyczącej wdrożenia zaawansowanych reaktorów modułowych Xe-100 (AMR) w Wielkiej Brytanii - przekazano w komunikacie.

Jak dodano, podpisanie dokumentu stanowi pierwszy etap transatlantyckiej inwestycji, która ostatecznie może wynieść 40 miliardów funtów. Porozumienie ma na celu stworzenie tysięcy miejsc pracy i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Wielkiej Brytanii. Inwestycja ma zapewnić czystą, bezpieczną i przystępną cenowo energię dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Firmy wskazały zakład w Hartlepool w Wielkiej Brytanii jako preferowaną lokalizację dla planowanej inwestycji. Ma ona docelowo osiągnąć moc do 6 gigawatów.

Portal BBC poinformował, że do podpisania umowy dotyczącej budowy AMR ma dojść podczas wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii, która jest planowana w tym tygodniu.

Xe-100 to zaawansowany mały reaktor modułowy (SMR) opracowany przez firmę X-Energy, przeznaczony do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Prezes X-Energy w Polsce. Rozmowy o energetyce i technologiach kosmicznych

Prezesem firmy X-Energy jest Kam Ghaffarian, który kieruje również inną firmą, o której Polacy słyszeli w ostatnim czasie dość często - Axiom Space. Firma realizowała prywatną misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w której wziął udział polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Kam Ghaffarian kilka tygodni temu odwiedził Polskę i spotkał się z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Ministrem Energii Miłoszem Motyką. Rozmowy polskich polityków z prezesem firm X-Energy i Axiom Space dotyczyły m.in. współpracy w dziedzinie technologii kosmicznych, zacieśnienia współpracy w dziedzinie przełomowych rozwiązań energetycznych oraz transformacji energetycznej, czyli przejścia od węgla do atomu.

W czasie swojej wizyty w Polsce Kam Ghaffarian udzielił też wywiadu Polsat News, w którym mówił o rozwoju branży kosmicznej i wyzwaniach w zakresie energetyki.

Wielka Brytania stawia na energię jądrową. W tle umowa z amerykańską firmą

Początkowo 12 jednostek AMR Xe-100 zbudowanych w Hartlepool mogłoby zapewnić moc wynoszącą 960 megawatów, wystarczającą do zasilania 1,5 miliona gospodarstw domowych czystą energią - przekazano w komunikacie dotyczącym umowy brytyjsko-amerykańskiej.

"Inwestycja powstanie w sąsiedztwie istniejącej elektrowni jądrowej, która zgodnie z obecnymi planami ma zakończyć produkcję energii elektrycznej w 2028 roku. Po wycofaniu z eksploatacji nowe reaktory przyspieszyłyby rozwój możliwości dla tego miejsca i jego wykwalifikowanej siły roboczej" - dodano.

- Współpraca z X-Energy stanowi odważny krok naprzód w dostarczaniu zaawansowanej technologii jądrowej, która jest nie tylko dopasowana do potrzeb i bezpieczna, ale także niezbędna dla czystego przemysłu i zasilania gospodarstw domowych - powiedział dyrektor generalny grupy Centrica Chris O’Shea.

Reaktory mają rozpocząć pracę w pierwszej połowie trzeciej dekady XXI wieku.

ZOBACZ: NASA za 5 lat chce mieć gotowy reaktor jądrowy na Księżycu

Centrica i X-Energy prowadzą już rozmowy z dodatkowymi potencjalnymi partnerami kapitałowymi, a także firmami inżynieryjnymi i budowlanymi, w celu utworzenia spółki deweloperskiej, która zajmie się realizacją tego pierwszego i kolejnych projektów.

- Nasza współpraca z Centricą stanowi zobowiązanie do wprowadzenia w Wielkiej Brytanii na szeroką skalę wiodącej w branży zaawansowanej technologii jądrowej X-Energy - przekazał dyrektor generalny X-Energy J. Clay Sell.

- Wspólnie dążymy do zbudowania takiej mocy reaktorów, która będzie w stanie dostarczać czystą energię, wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne i rozwijać gospodarkę przez kolejne dziesięciolecia. Uważamy, że Hartlepool jest odpowiednim miejscem do rozpoczęcia tej inwestycji, dzięki ugruntowanej pozycji przemysłu - dodał.

Energetyka jądrowa. USA i Wielka Brytania podpisały umowę o reaktorach AMR

"W 2025 r. firmy X-Energy i Cavendish Nuclear zakończyły szereg ocen (...) mających na celu wsparcie komercyjnego wdrożenia reaktorów Xe-100 w Wielkiej Brytanii. Obecnie trwają rozmowy z rządem dotyczące 'drogi do wprowadzenia na rynek reaktorów, zgodnie z zasadami określonymi w celu wspierania projektów realizowanych przez podmioty prywatne" - zaznaczono w komunikacie.

- To transatlantyckie partnerstwo pokazuje, jak duży potencjał transformacyjny dla Brytyjczyków ma połączenie sił przedsiębiorstw amerykańskich i brytyjskich. Już sam pierwszy projekt planowany przez X-Energy i Centrica może stworzyć nawet 2500 wykwalifikowanych miejsc pracy, zwiększyć wartość ekonomiczną o 12 miliardów funtów i wygenerować energię wystarczającą do zasilania 1,5 miliona gospodarstw domowych - powiedział brytyjski sekretarz stanu ds. bezpieczeństwa energetycznego Ed Miliband.

Zaznaczył, że dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Wielka Brytania "będzie czerpać korzyści ze złotej ery energetyki jądrowej".

ZOBACZ: Oto przyszłość energetyki. Ten reaktor ma powstać w Polsce

Z kolei amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright podkreślił, że "pod przewodnictwem prezydenta Trumpa Stany Zjednoczone wkraczają w prawdziwy renesans energetyki jądrowej".

- Zaspokojenie zapotrzebowania będzie wymagało silnych partnerstw z naszymi sojusznikami na całym świecie oraz ścisłej współpracy z innowatorami z sektora prywatnego - dodał.

W komunikacie przekazano, że "zaawansowany mały reaktor modułowy Xe-100 firmy X-Energy oraz paliwo TRISO-X należą do najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych technologii czystej energii".

"Każdy reaktor został zaprojektowany tak, aby dostarczać 80 MW energii elektrycznej lub 200 MW ciepła przemysłowego i jest zoptymalizowany do pracy w elektrowniach wieloreaktorowych o mocy od 320 MW do 960 MW" - czytamy w komunikacie.