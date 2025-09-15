"W razie potrzeby ogłoszę stan wyjątkowy i federalizację" - ogłosił Donald Trump. W ten sposób prezydent USA zareagował na decyzję burmistrz Waszyngtonu o zerwaniu współpracy z rządem ws. "usuwania i przenoszenia niebezpiecznych imigrantów", nielegalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent USA Donald Trump w poniedziałek opublikował wiadomość na platformie Truth Social. "Rząd federalny, z moim wsparciem jako prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, wkroczył do całkowitego chaosu przestępczego, jakim był Waszyngton, stolica naszego kraju" - przypomniał.

Dodał, że dzięki stanowczym działaniom - jak na przykład skierowanie na ulice miasta żołnierzy Gwardii Narodowej - Waszyngton przeżywa rozkwit. Wspomniał o zapełnionych restauracjach, sklepach i lokalach usługowych, a także o tym, że "pierwszy raz od dziesięcioleci praktycznie nie ma przestępstw".

Trump: Federalizacja Waszyngtonu i stan wyjątkowy w razie potrzeby

"Było to piękne widowisko, ale teraz, pod presją radykalnej lewicy demokratycznej, burmistrz Muriel Bowser, która przez lata przewodniczyła temu brutalnemu przejęciu naszej stolicy przez przestępców, poinformowała rząd federalny, że Departament Policji Metropolitalnej nie będzie już współpracował z ICE w zakresie usuwania i przenoszenia niebezpiecznych nielegalnych imigrantów" - napisał prezydent.

Trump zapewnił, że nie pozwoli na powrót przestępczości w Waszyngtonie. Zapowiedział, że jest gotów wprowadzić stan wyjątkowy i ogłosić federalizację - stan, w którym to amerykański prezydent przejmuje bezpośrednią kontrolę nad jednostkami w Dystrykcie Kolumbii.

"Do mieszkańców i przedsiębiorców Waszyngtonu: Nie martwcie się, jestem z wami" - zakomunikował Trump.

Prezydent USA chce zmian w Waszyngtonie

Trump już w sierpniu groził przejęciem stolicy USA przez władze federalne by "rządzić tym miastem tak, jak powinno być zarządzane". Mówił o tym jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, a powrócił do tematu w ubiegłym miesiącu - przypomniał portal PBS.

Waszyngton D.C. jest siedzibą rządu federalnego. Dystrykt Kolumbii nie jest stanem, jego mieszkańcy nie mają pełnej reprezentacji w Kongresie USA. Od 1973 r., kiedy w życie weszła ustawa Home Rule Act mieszkańcy Waszyngtonu, mogą wybierać burmistrza i radę miejską. W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich na Trumpa głos oddało poniżej 6,5 proc. wyborców okręgu.