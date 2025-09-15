Upalna końcówka września. Temperatury jak w środku lata

Końcówka września przeniesie Polaków w sam środek upalnego lata. Jak poinformowała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, w najbliższy weekend temperatury osiągną nawet 28 st. C.

Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, druga połowa września w przeważającej części kraju przyniesie wysokie temperatury i jedynie przelotne opady deszczu. Jak przekazała w poniedziałek rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, w najbliższy weekend nad Polskę nadejdzie fala upałów.

Nad Polską układ frontów atmosferycznych. Jaka pogoda na początek tygodnia?

W poniedziałek, wtorek i środę lokalnie prognozuje się opady deszczu i burze. Przez Polskę będzie przemieszczał się także układ frontów atmosferycznych.

"Początkowo front ciepły, a w godzinach popołudniowych na zachodzie pojawi się front chłodny, W jego strefie będą sprzyjające warunki do rozwoju zjawisk burzowych" - podaje IMGW. W pierwszej połowie tygodnia temperatura w całej Polsce wyniesie maksymalnie 20 st. C.

We wtorek na południowym zachodzie zaobserwujemy nieco więcej przejaśnień. Na wschodzie i północy przewidywane są także przelotne opady deszczu. W centrum i na południu kraju możemy spodziewać się około 20 st. C.

Według IMGW na krańcach południowo-wschodnich warunki pogodowe będą sprzyjały powstawaniom lokalnych burz.

"Największej aktywności burz na wschodzie kraju należy spodziewać się w pierwszej połowie dnia. Z upływem godzin strefa frontu będzie stopniowo odsuwała się na wschód, poza granice naszego kraju. Również na północnym zachodzie kraju istnieje niewielkie ryzyko pojawienia się płytkiej konwekcji i pojedynczych burz" - poinformował Instytut.

Lato przypomni o sobie pod koniec września. 10-dniowa prognoza pogody

Jak przekazała mediom rzeczniczka IMGW, w ostatnich dniach września Polacy poczują się jak w środku lata. Temperatury w całym kraju osiągną nawet 28 st. C.

- W weekend spodziewamy się upalnych temperatur. Od piątku wzrost temperatury będą lokalnie dochodzić do 28 st. C. Początek tygodnia też powinien być ciepły - poinformowała Prasek.

Według 10-dniowej prognozy IMGW, w piątek, 19 września, temperatury wyniosą od 19 st. C na krańcach południowych, 23-25 st. C w centrum do 20-21 st. C na północy. W weekend najcieplej będzie na zachodzie kraju: od 26-27 st. C, w sobotę do nawet 28-29 st. C w niedzielę. Z prognozy wynika także, że wysokie temperatury będą utrzymywały się do wtorku w przyszłym tygodniu.