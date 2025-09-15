Do śmiertelnego wypadku doszło w Kisielnicy (powiat łomżyński) na drodze S61. Według wstępnych ustaleń, mężczyzna kierujący autobusem wycieczkowym potrącił dwóch mężczyzn idących jezdnią. Jeden z potrąconych zmarł, drugi został przewieziony do szpitala. Pasażerom autobusu nic się nie stało.

Autobusem wycieczkowym jechało czterdziestu pasażerów, żadnemu z nich nic się nie stało. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Suwałk, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Nie jest znana przyczyna obecności pieszych na S61.

Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej. Jeden z pieszych nie żyje

- Do wypadku doszło na drodze ekspresowej, nie wiemy, dlaczego znaleźli się tam dwaj mężczyźni idący pieszo. 45-latek zmarł, a 34-latek został przewieziony do szpitala. Organizator wyjazdu poinformował, że autobus jechał z Łowicza do Kowna na Litwie. Pasażerowie czekają na przyjazd innego pojazdu - przekazał w rozmowie z Polsat News młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

ZOBACZ: Śmiertelny wypadek na Śląsku. Nie żyje kierowca, lądował śmigłowiec LPR

Droga S61 jest fragmentem międzynarodowej trasy Via Baltica, w Polsce biegnącej od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku.