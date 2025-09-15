Śmierć Charliego Kirka. Radny Lewicy opublikował kontrowersyjne nagranie

Koniński radny Piotr Czerniejewski został wezwany do złożenia mandatu przez działaczy partii Nowa Nadzieja po tym, jak opublikował on w swoich mediach społecznościowych nagranie na temat Charliego Kirka. Na filmiku widać, jak samorządowiec udaje, że śpiewa w rytm muzyki. Do nagrania dołączony jest napis: "me when moment of silence for Charlie Kirk" ("ja w czasie minuty ciszy dla Charliego Kirka").

Nagranie opublikowane w mediach społecznościowych przez konińskiego radnego Piotra Czerniejewskiego z Nowej Lewicy wywołało oburzenie wśród działaczy partii Nowa Nadzieja, którzy wezwali go do złożenia mandatu. Chodzi o filmik, który samorządowiec opublikował w swoich mediach społecznościowych. Widać na nim, jak udaje, że śpiewa w rytm muzyki.

Do nagrania dołączony jest napis: "me when moment of silence for Charlie Kirk" ("ja w czasie minuty ciszy dla Charliego Kirka"). Członkowie Nowej Nadziei uznali jego zachowanie za niestosowne oraz wezwali radnego zarówno do złożenia mandatu, jak i do usunięcia filmiku ze swoich mediów społecznościowych oraz opublikowania przeprosin.

- W przypadku takiej tragedii należy zachować przynajmniej minimum współczucia i szacunku, a nie cieszyć się z politycznego morderstwa osoby o innych poglądach - skomentował prezes konińskiego okręgu Nowej Nadziei Karol Kołodziejczak, dodając, że pełnienie funkcji publicznej "zobowiązuje do pewnego standardu zachowania".

Nowa Nadzieja wezwała radnego do złożenia mandatu. To reakcja na filmik o Kirku

Przedstawiciele Nowej Nadziei poinformowali oni także o złożeniu wniosku o przyjęcie przez Radę Miasta Konina stanowiska potępiającego zachowanie Czerniejewskiego. Postępowanie w tej sprawie wszczął także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, gdzie radny jest doktorantem.

Rzeczniczka prasowa uczelni Ewa Paluch przekazała PAP, że wyjaśnieniem sprawy zajmie się rzecznik dyscyplinarny, co jest związane z potencjalnym naruszeniem dobrego wizerunku uczelni i uchybieniem godności doktoranta. Postępowanie może zakończyć się umorzeniem, propozycją kary dla doktoranta lub skierowaniem sprawy do komisji dyscyplinarnej uniwersytetu.

Ostatecznie Czerniejewski przeprosił i filmik usunął. W oświadczeniu przesłanym do mediów przekazał on, że film nie był reakcją na śmierć Kirka, tylko reakcją na koncept minuty ciszy dla kogoś, kto według niego nie zasługuje na upamiętnienie. - Rozumiem jednak, że część osób mogła mnie źle zrozumieć, dlatego te osoby chciałbym przeprosić - powiedział Czerniejewski.

Śmierć Charliego Kirka. Był znany z konserwatywnych poglądów

Charlie Kirk był jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First (nacjonalistycznej doktryny, która zyskała rozpoznawalność dzięki działalności Donalda Trumpa - red.). 31-latek zyskał rozpoznawalność także jako założyciel Turning Point USA, czyli amerykańskiej organizacji non-profit o charakterze konserwatywnym, zrzeszającej młodych Amerykanów opowiadających się m.in. za ograniczeniem uprawień rządu.

Mężczyzna miał swój program publicystyczny w skrajnie prawicowej telewizji Real America Voice. Deklarował się jako zagorzały orędownik prawa do posiadania broni palnej i sprzeciwiał się udzielaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. O jego działalności było można usłyszeć także przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, kiedy Kirk zaangażował się we wsparcie kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa.

Nowe ustalenia po zabójstwie Charliego Kirka. W tle prawa osób LGBTQ+

Mężczyzna został śmiertelnie postrzelony 10 września 2025 roku podczas przemówienia na uniwersytecie w Utah Valley. Dwa dni później Trump poinformował o ujęciu Tylera Jamesa Robinsona, który jest podejrzewany o dokonanie tej zbrodni. 22-latek został zatrzymany po opublikowaniu przez FBI ujęć z kamer bezpieczeństwa po 33-godzinnej obławie.

Według najnowszych ustaleń na zachowanie Robinsona wpłynąć miał jego związek z kobietą przechodzącą korektę płci. Kirk był znany z głoszenia konserwatywnych poglądów na tematy związane z kształtowaniem rodziny oraz budowaniem związków. Sprzeciwiał się on postulatom środowisk LGBTQ+ oraz uważał, że za małżeństwo można uznać jedynie związek kobiety i mężczyzny.