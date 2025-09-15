- To jest coś, co opinia publiczna i rządy na Zachodzie muszą pilnie zintegrować ze swoim myśleniem - że to Ukraińcy będą nas szkolić, jak przeciwstawić się Rosji, a nie na odwrót - powiedział Radosław Sikorski w wywiadzie dla dziennika "The Guardian" po wdarciu rosyjskich dronów do Polski. Zdaniem szefa MSZ na agresora takiego jak Putin, działają "tylko najtwardsze kontrnaciski".

Rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Poderwane zostało polskie i sojusznicze lotnictwo, a część bezzałogowców została zestrzelona.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami "The Guardian" ocenił, że wtargnięcie dronów było próbą przetestowania przez Kreml reakcji NATO. Chodziło - jak dodał - o stopniową eskalację konfliktu bez wywołania odwetu na pełną skalę. Dziennik przypomniał, że w odstępie kilku dni od tego wydarzenia także Rumunia zgłosiła naruszenie przestrzeni przez rosyjski bezzałogowiec.

Radosław Sikorski o celowym działaniu Rosji

Sikorski zaprzeczył sugestiom, że polska obrona powietrzna nie była gotowa do odparcia nalotu, "biorąc pod uwagę fakt, że niektóre z dronów przebyły setki mil w głąb terytorium Polski, a według doniesień tylko trzy lub cztery z około 19 zostały zestrzelone" - podkreślono w "The Guardian".

- Drony nie dotarły do swoich celów, doszło do niewielkich szkód materialnych, nikt nie został ranny. Gdyby to się zdarzyło na Ukrainie, według ukraińskich definicji byłoby to uznane za 100-procentowy sukces - wyjaśnił Sikorski.

Szef MSZ powiedział także, że odpowiedź na wtargnięcie obiektów byłaby "znacznie ostrzejsza", gdyby atak spowodował obrażenia osób lub ich śmierć na terytorium kraju. Nie chciał jednak sprecyzować, co przez to rozumie. - Z agresorem i kłamcą takim jak Putin działają tylko najtwardsze kontrnaciski - podkreślił.

Odrzucił przy tym stwierdzenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że rosyjskie drony w Polsce to mogła być pomyłka. - Można uwierzyć, że jeden czy dwa zboczyły z kursu, ale 19 błędów w ciągu jednej nocy, w ciągu siedmiu godzin... Przepraszam, ale nie wierzę w to - powiedział Sikorski.

Rosyjskie drony. Ukraina gotowa szkolić Polskę w obronie przed nalotami

"The Guardian" jako kolejny potwierdził, że polskie zespoły antydronowe przejdą szkolenie w Ukrainie. Wicepremier Sikorski wytłumaczył, że ukraińska armia dysponuje lepszym sprzętem i ma "większe, bardziej aktualne doświadczenie".

- To jest coś, co opinia publiczna i rządy na Zachodzie muszą pilnie zintegrować ze swoim myśleniem... że to Ukraińcy będą nas szkolić, jak przeciwstawić się Rosji, a nie na odwrót - powiedział.

Nauka zwalczania dronów miałaby odbyć się w centrum szkoleniowym NATO w Polsce z uwagi, iż jest ono "bezpieczniejszym miejscem" na tego typu działania niż terytorium Ukrainy.

Sikorski ostrzegł przed gwarancją art. 5. NATO dla Ukrainy

"The Guardian" przypomniał, że na początku września w Paryżu 26 krajów zobowiązało się do udziału w powojennej misji bezpieczeństwa w Ukrainie. Zaproponowano wówczas, by Ukraina - jeśli nie weszłaby do NATO - otrzymała gwarancję bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Podczas weekendowej konferencji w Kijowie szef polskiego MSZ przestrzegł przed taką retoryką. - Gwarancje bezpieczeństwa mają odstraszyć potencjalnego przeciwnika - zaznaczył.

- (Pojawiają się pomysły - red.), że jeśli dojdzie do jakiegoś pokoju, to następnym razem, gdy Rosja spróbuje czegoś przeciwko Ukrainie, możemy z nią pójść na wojnę. Uważam to za mało prawdopodobne. Bo jeśli chcecie iść na wojnę z Rosją, możecie to zrobić już dziś, tylko że ja nie widzę chętnych - podkreślił. Jak dodał, "w stosunkach międzynarodowych nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż udzielenie gwarancji, które nie są wiarygodne".