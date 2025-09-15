Płaca minimalna w 2026 roku. Rząd podjął decyzję

Od 2026 r. płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa - 31,40 zł - wynika z opublikowanego w poniedziałek w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Rady Ministrów. Do wysokości płacy minimalnej krytycznie odnoszą się związki zawodowe, według pracodawców to rozwiązanie kompromisowe.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. przewiduje, że od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 31,40 zł brutto.

To oznacza wzrost w porównaniu z tegoroczną płacą minimalną, która obecnie wynosi 4666 zł brutto.

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. RDS na lipcowym posiedzeniu nie wypracowała jednak wspólnego stanowiska w sprawie.

Związki zawodowe krytykują propozycję rządu

Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te do 15 września br. ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

W czerwcu rząd zaproponował, by od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wyniosła 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych do 31,40 zł.

Do zaproponowanej przez rząd wysokości płacy minimalnej krytycznie odnoszą się związki zawodowe. Są one przy stanowisku, aby przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło nie mniej niż 5015 zł brutto. Przedstawiciele pracodawców umiarkowanie podchodzą do propozycji rządu, określając ją jako rozwiązanie kompromisowe.

