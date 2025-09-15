Archidiecezja warszawska ostrzega przed oszustami podającymi się za arcybiskupa Adriana Galbasa. Do tego typu incydentów ma dochodzić przede wszystkim na Facebooku, gdzie pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego. "Prosimy nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych" - wskazano w apelu.

Przed oszustami podszywającymi się za arcybiskupa Adriana Galbasa ostrzegła wiernych archidiecezja warszawska. W wydanym komunikacie wskazano, że w mediach społecznościowych pojawiło się wiele kont, których twórcy próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze, podając się za metropolitę.

Do tego typu incydentów ma dochodzić przede wszystkim na Facebooku. Archidiecezja warszawska zaapelowała do wiernych, aby po otrzymaniu wiadomości, której rzekomym nadawcą jest Galbas, jak najszybciej zgłosić fałszywy profil. "Prosimy nie odpowiadać na podejrzanie wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków pieniężnych" - napisano w komunikacie.

Archidiecezja przestrzega przed oszustami. Podszywają się pod abp. Galbasa

Jak wskazano, "każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Galbasa, jest oszustwem". Oficjalny profil metropolity w mediach społecznościowych jest zarządzany przez biuro prasowe archidiecezji warszawskiej. W rzeczywistości duchowny nie kieruje prywatnych wiadomości do wiernych i nie zachęca ich do dokonywania jakichkolwiek wpłat na wskazany numer konta.

Jedyny oficjalny facebookowy profil Galbasa znajduje się TUTAJ, a w przypadku platformy X TUTAJ.