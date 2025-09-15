Ostrzelano samochód europosła PiS. "Brukselska dzicz!"
Świat
W Brukseli ostrzelano samochód europosła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy. Polityk poinformował, że w chwili zdarzenia nie było go w pojeździe. "Pieprzona brukselska dzicz!" - skomentował eurodeputowany.
Samochód europosła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy został w poniedziałek ostrzelany z broni pneumatycznej. Polityk poinformował w internetowym wpisie, iż jest bezpieczny, a w chwili zdarzenia nie było go w pojeździe.
Waldemar Buda oświadczył, iż w kierunku jego samochodu oddano dziewięć precyzyjnie wymierzonych strzałów z broni pneumatycznej. Brukselska policja prowadzi obecnie działania na miejscu zdarzenia.
Wkrótce więcej informacji.Czytaj więcej