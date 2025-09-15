Sojusznicy pomogą Polsce w przypadku ewentualnego rosyjskiego ataku - uważa 67 proc. badanych w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster. Badanie zrealizowane zostało po ataku rosyjskich dronów na nasz kraj w nocy z 9 na 10 września. Wówczas Polskę wsparło lotnictwo m.in. z Holandii.

Ankietowanym zadano pytanie o treści: Czy wierzysz, że nasi sojusznicy (np. USA, Niemcy, Francja) pomogą nam w przypadku ataku Rosji na Polskę?

Sondaż po ataku dronów. Większość ufa sojusznikom

67 procent badanych odpowiedziało "tak", a 33 procent udzieliło odpowiedzi "nie".

Przypomnijmy, że w reakcji na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, wiele sojuszniczych państw (wśród nich Holandia, Czechy czy Niemcy) podjęło działania na rzecz bezpieczeństwa polskiej granicy, będącej wschodnią granicą NATO.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 10 i 11 września metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.

Reakcja NATO. Wzmocniona obrona polskiej granicy

Sojusz Północnoatlantycki zdecydował o rozpoczęciu akcji "Wschodnia Straż", o czym poinformował szef NATO Mark Rutte podczas wspólnej konferencji z Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych w Europie, generałem Alexusem G. Grynkewichem.

- To nie był wyizolowany incydent. Rosja naruszyła naszą wschodnią flankę. Intencjonalnie czy nie, jest to niebezpieczne i nieakceptowalne. (...) Operacja będzie wykorzystywać szeroką gamę zasobów sojuszników, w tym Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych krajów - powiedział Rutte.

- Obrona wschodniej flanki jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego mamy siły lądowe rozmieszczone w ośmiu krajach. Wszyscy sojusznicy wspierają te kontyngenty i mamy plany, aby zwiększać naszą obecność, gdy tylko będzie to niezbędne. Dotyczy to obrony przeciwlotniczej, systemów powietrznych i lądowych. To także wspólne działania sojuszników z Europy i Ameryki Północnej, którzy na co dzień współpracują, aby zapewnić, że będziemy w stanie bronić każdego skrawka terytorium sojuszniczego - zapewnił.