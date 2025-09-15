Gdzie w Polsce zarobki są najwyższe, a wynagrodzenia potrafią realnie zaskoczyć? Dane GUS pokazują, że różnice pomiędzy miastami wojewódzkimi mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Nie od dziś wiadomo, że w jednych miastach wynagrodzenia pozwalają na zdecydowanie wyższy komfort życia, podczas gdy w innych poziom pensji nie nadąża za rosnącymi kosztami utrzymania.

Miasta, gdzie zarobisz nawet ponad 10 tysięcy złotych brutto

Są miejsca na mapie Polski, gdzie rozmowa o wypłacie zaczyna się od pięciu zer. To właśnie w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przebiło magiczną barierę 10 tys. zł brutto (dane GUS za maj 2025). Jeszcze niedawno był to przywilej wyłącznie mieszkańców stolicy. Dziś na podium wskakują też inne, prężne metropolie.

Ranking miast pod względem średniego wynagrodzenia wygląda tak:

Kraków - 10 794,64 zł

Warszawa - 10 479,85 zł

Gdańsk - 10 343,70 zł

Poznań - 10 100,82 zł

Wrocław - 9 409,40 zł

Katowice - 9 359,77 zł

Szczecin - 8 943,56 zł

Rzeszów - 8 511,01 zł

Bydgoszcz - 8 327,02 zł

Zielona Góra - 8 269,71 zł

Opole - 8 165,20 zł

Lublin - 8 160,26 zł

Toruń - 8 153,05 zł

Łódź - 8 125,77 zł

Jeszcze kilka lat temu taki wynik był nie do wyobrażenia poza stolicą. Dziś coraz więcej polskich miast goni Warszawę, a nawet już ją prześcignęło.

Gdzie najmniejsze wynagrodzenie? Oto miasta poniżej 8 tys. zł brutto

Nie wszędzie jednak na koncie pojawia się okrągła suma z pięcioma zerami. Są też miasta, gdzie przeciętne pensje pozostają wyraźnie w tyle - i to mimo coraz wyższych kosztów życia.

W tej grupie znalazły się:

Olsztyn - 7 781,97 zł

Kielce - 7 479,33 zł

Gorzów Wielkopolski - 7 429,65 zł

Białystok - 7 352,88 zł

Jak widać, różnica jest spora. Dla przykładu: w Krakowie przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw to aż 10 794,64 zł brutto. Tymczasem w Białymstoku średnie wynagrodzenie wynosi jedynie 7 352,88 zł brutto, a w Gorzowie Wielkopolskim - 7 429,65 zł brutto.

To oznacza, że osoba zatrudniona w krakowskiej firmie może mieć co miesiąc na koncie o 3 441,76 zł więcej niż pracownik w Białymstoku - i o 3 365 zł więcej niż ktoś pracujący w Gorzowie Wielkopolskim.

Taka różnica niemal odpowiada całej pensji minimalnej netto w 2025 roku, która wynosi 3 511 zł na rękę.

Skąd te różnice? Nie tylko wielkość miasta

Eksperci podkreślają, że na wysokość pensji wpływa nie tylko liczba mieszkańców. Ważne są:

struktura gospodarki regionu

obecność inwestorów zagranicznych

popyt na wysoko wykwalifikowanych pracowników

konkurencyjność lokalnego rynku pracy

koszty życia i presja płacowa

Nie bez znaczenia pozostaje też rosnąca liczba centrów outsourcingowych, IT czy biur korporacyjnych, które przyciągają młodych, wykształconych ludzi do metropolii.

Co istotne, według najnowszego raportu płacowego HAYS 2025, obecnie do zawodów oferujących atrakcyjne i wyższe zarobki należą m.in. programiści i architekci IT, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, analitycy danych, dyrektorzy sprzedaży, specjaliści e-commerce oraz menedżerowie ds. finansów.

red. / polsatnews.pl