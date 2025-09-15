W jednym z toruńskich centrów handlowych zawalił się sufit o powierzchni ok. 100 mkw. Z budynku ewakuowano ponad 1400 osób. Galeria handlowa została zamknięta. Prezydent miasta Paweł Gulewski poinformował, że nie ma osób poszkodowanych.

- Podwieszany sufit zawalił się w poniedziałek w galerii handlowej Toruń Plaza, w części zajmowanej przez kino Cinema City, ale nikomu nic się nie stało. Po wyjściu klientów i personelu obiekt zamknięto – poinformowała rzeczniczka KW PSP w Toruniu st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Z centrum handlowego ewakuowano około 1400 osób. Na miejsce około godz. 18 wysłane zostały cztery zastępy straży pożarnej.

Toruń. W galerii handlowej zawalił się sufit

"Dzisiaj w godzinach popołudniowych w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza doszło do zdarzenia polegającego na zawaleniu się fragmentu sufitu podwieszanego nad częścią foyer kina" - przekazali w oficjalnym komunikacie przedstawiciele toruńskiej galerii.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. W momencie zawalenia się sufitu w kinie przebywało pięcioro pracowników i około 50 widzów, którzy sami ewakuowali się przed przybyciem strażaków.

W trosce o bezpieczeństwo klientów centrum handlowe zostało tymczasowo zamknięte.

Przedstawiciele galerii przekazali, że przyczyny zawalenia się sufitu są obecnie ustalane przez pracujące na miejscu służby.

"Zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest naszym absolutnym priorytetem. Regularnie prowadzimy przeglądy techniczne całego obiektu, a dzisiejsze zdarzenie będzie przedmiotem szczegółowego dochodzenia, aby zapewnić, że podobne sytuacje nigdy się nie powtórzą" - czytamy.

O szczegółach niebezpiecznego zdarzenia poinformował również prezydent Torunia Paweł Gulewski. Samorządowiec przekazał, że przeprowadzono ewakuację całego centrum handlowego i nie ma osób poszkodowanych.

"Na miejscu pracują służby. Trwa oczekiwanie na przybycie inspektora nadzoru budowlanego, który dokona oceny, czy pozostała część budynku może być użytkowana" - wyjaśnił Gulewski.

"Prosimy o stosowanie się do poleceń służb. Pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielami służb oraz wojewodą kujawsko-pomorskim" - dodał prezydent miasta.