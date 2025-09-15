Dymisje w ukraińskiej armii. Dowódcy stracili stanowiska

Świat
Dymisje w ukraińskiej armii. Dowódcy stracili stanowiska
Sztab Generalny Ukrainy

Dwóch ukraińskich oficerów dowodzących korpusami zostało zdymisjonowanych przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego. Powodem decyzji miały być straty pozycji, jakie nastąpiły w ostatnich tygodniach w rejonach odpowiedzialności obu jednostek.

Stanowiska stracili dowódcy 17 i 20 korpusu Sił Zbrojnych Ukrainy: Wołodymyr Silenka i Maksim Kituhin. Doszło do tego tydzień lub dwa tygodnie temu - napisał portal "Ukraińska Prawda", powołując się na dwa niezależne źródła w ukraińskiej armii.

 

Powodem dymisji mają być straty pozycji, jakie nastąpiły w ostatnich tygodniach w rejonach odpowiedzialności obu jednostek. 17 korpus stacjonuje na odcinku zaporoskim, gdzie Rosjanie zajęli wioskę Kamiańskie, z kolei 20 korpus odpowiada za odcinek frontu na granicy obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego.

 

Rosyjska armia zajęła niewielki fragment tego ostatniego obwodu 26 sierpnia, o czym informował na Telegramie kanał Deep State.

Ukraina. Zmiany strukturalne w armii

To pierwsze zmiany kadrowe, jakie nastąpiły na stanowiskach dowódców korpusów od wprowadzenia nowej struktury dowodzenia, jaka uwzględnia ten szczebel organizacji ukraińskiej armii.

 

Proces zmian strukturalnych rozpoczął się w lutym 2025 roku i ma doprowadzić do lepszej koordynacji działań jednostek niższego szczebla i sprawniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi ukraińskiej armii.

 

ZOBACZ: Ukraina uderzyła w Rosji. Pożar jednej z największych rafinerii

 

Siły zbrojne Ukrainy planują utworzenie około 20 korpusów, każdy z nich ma liczyć około 15-20 tys. żołnierzy. 

WIDEO: Polska kontra na rosyjskie kłamstwa. Wiceminister pokazał dowody
Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
ARMIADYMISJEGENERAŁOŁEKSANDR SYRSKIŚWIATUKRAINAWOJSKO

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 