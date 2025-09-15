Dwóch ukraińskich oficerów dowodzących korpusami zostało zdymisjonowanych przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego. Powodem decyzji miały być straty pozycji, jakie nastąpiły w ostatnich tygodniach w rejonach odpowiedzialności obu jednostek.

Stanowiska stracili dowódcy 17 i 20 korpusu Sił Zbrojnych Ukrainy: Wołodymyr Silenka i Maksim Kituhin. Doszło do tego tydzień lub dwa tygodnie temu - napisał portal "Ukraińska Prawda", powołując się na dwa niezależne źródła w ukraińskiej armii.

Powodem dymisji mają być straty pozycji, jakie nastąpiły w ostatnich tygodniach w rejonach odpowiedzialności obu jednostek. 17 korpus stacjonuje na odcinku zaporoskim, gdzie Rosjanie zajęli wioskę Kamiańskie, z kolei 20 korpus odpowiada za odcinek frontu na granicy obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego.

Rosyjska armia zajęła niewielki fragment tego ostatniego obwodu 26 sierpnia, o czym informował na Telegramie kanał Deep State.

Ukraina. Zmiany strukturalne w armii

To pierwsze zmiany kadrowe, jakie nastąpiły na stanowiskach dowódców korpusów od wprowadzenia nowej struktury dowodzenia, jaka uwzględnia ten szczebel organizacji ukraińskiej armii.

Proces zmian strukturalnych rozpoczął się w lutym 2025 roku i ma doprowadzić do lepszej koordynacji działań jednostek niższego szczebla i sprawniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi ukraińskiej armii.

Siły zbrojne Ukrainy planują utworzenie około 20 korpusów, każdy z nich ma liczyć około 15-20 tys. żołnierzy.